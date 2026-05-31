[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 29일 포은선생숭모사업회가 임고서원 충효문화수련원 대강당에서 2026년 상반기 이사회를 개최했다.

이날 이사회에서는 충·효 정신 선양사업을 위한 기부금 증서 전달식과 함께 지난 18일부터 20일까지 일본 후쿠오카 및 다자이후시에서 실시된 현지답사 결과를 보고하는 시간을 가졌다.

먼저 열린 기부금 전달식에서는 이상숙 영천시 여성단체협의회장이 500만원, 정영석 포은선생숭모사업회 부이사장이 100만원, 공문태 자문위원이 200만원, 정용준 이사가 100만원을 각각 전달했다.

이어 일본 현지답사 보고회가 진행, 답사단은 일본 다자이후시의 대표 역사 문화 유적인 다자이후 텐만구 신사와 관세음사, 다자이후 정청 터 등을 둘러보며 약 650년 전 포은 선생의 일본 사행 역사와 고려와 일본 간 외교 교류의 의미를 되새겼다.

이어 후쿠오카 대한민국 총영사관을 방문했다.

정동재 포은선생숭모사업회 이사장은 향후 포은선생 시비 건립 추진과 관련한 외교적 협조 요청과 함께 총영사관과 포은선생숭모사업회 간 지속적인 협력체계 구축 방안에 대해 논의했다.

이노우에 노부마사 문화재과장은 “정몽주라는 한국의 위인이 다자이후를 방문했다는 사실을 잘 알지 못했는데 귀중한 자료와 정보를 제공해 주셔서 감사하다”며 “시비 건립에 대해서도 시청 내 관련 부서와 협의해 보겠다”고 밝혔다.

포은선생숭모사업회 관계자는 “이번 일본 현지답사는 포은 선생 일본 사행 관련 역사 공간을 직접 확인하고 후쿠오카 총영사관과 협력체계를 구축하는 한편 다자이후시와의 공식 교류 채널을 확보한 매우 의미 있는 성과였다“고 말했다.