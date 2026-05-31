전남·충청권 유세 강행군 “李대통령에 힘 실어달라”

[헤럴드경제=양대근 기자] 정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 31일 전남 구례에 이어 충청권을 돌며 6·3 지방선거에서 민주당 지지를 호소했다.

정 위원장은 전날 전남 완도·진도·장흥·순천에서 지원 유세를 펼친 데 이어, 이날 구례를 찾아 장길선 구례군수 후보를 지원 사격했다.

그는 “이러나저러나 해도 항상 민주주의를 지켜주고 민주당을 지켜준 호남분들과 구례군민들께 고맙고 감사하다”며 “이 대통령을 좋아하고 이 대통령을 밀어주고 싶고, 힘을 실어주고 싶다면 이 대통령이 속해있는 정당인 민주당의 ‘기호 1번’ 장길선 후보를 꼭 뽑아달라”고 밝혔다.

이어 “완도·진도·장흥·순천에 계신 분들이 ‘우리가 어디 간당가, 민주당이지. 그라제, 같은 식구요.’라고 말씀해주셔서 눈물 나게 감사했다”면서 “잘난 부모도 내 부모, 못난 부모도 내 부모 아닌가. 잘난 자식도 내 자식이고 못난 자식도 내 자식이다. 이 대통령에게 힘을 실어주시려면 ‘미우나 고우나’ 심정으로 기호 1번에 투표해달라”고 강조했다.

또 “저희가 부족한 것은 채우고, 호남을 서운하게 했던 점에 대해서도 충분히 더 잘하도록 노력하겠다”며 “전남광주 통합으로 호남의 한을 조금이라도 풀어드릴 수 있어서 다행이다. 호남이 부모와 같다면 민주당이 호남에 대한 ‘효도 정치’를 잘하겠다”고 덧붙였다.

정 위원장은 최근 이명박·박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지원 유세를 두고 “지금 이재명 대통령 시대가 왔는데 ‘윤이박’(윤석열·이명박·박근혜)이 돌아다니고 있다. 윤석열 부활을 꿈꾸는 윤어게인 세력이 설치고 있다”며 “전직 대통령 3명의 공통점은 감옥에 있거나 감옥에 갔다 온 ‘감옥 3인방’”이라고 꼬집었다.

아울러 “이명박·박근혜가 돌아다니고 있는데, 이는 김대중 대통령이 벌떡 일어날 일”이라며 “과거 퇴행적 행태로 민주주의를 왜곡하고 국민을 무시하는 내란의 잔불까지도 완벽히 정리해야 한다”고 주장했다.

정 대표는 이날 오후 충청권으로 이동해 문정우 금산군수 후보·이수동 영동군수 후보·하유정 보은군수 후보 지원 유세를 이어갔다.