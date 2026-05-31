적극성 좋았지만 기량 부족 드러내 송야동, 피게레도에 2R 서브미션승

[헤럴드경제=조용직 기자] UFC에 데뷔한 ‘탱크’ 이이삭(26·한국)이 첫 경기에서 1라운드 3분 40초 TKO패 했다.

이이삭은 지난 30일(이하 한국시간) 중국 마카오 특별행정구 갤럭시 아레나에서 열린 ‘UFC 파이트 나이트: 송야동 vs 피게레도’ 대회에서 루이스 펠리피 지아스(31·브라질)를 상대했다.

이이삭은 그래플링을 시도하지 않고 타격으로 경기를 풀어갔다. 이이삭과 지아스는 펀치와 레그킥을 주고 받으며 공방을 이어갔다. 그러다 1라운드 중반 지아스가 이이삭을 철창까지 압박한 후 오른손 스트레이트 펀치를 날려 이이삭의 무릎을 꿇게 만들었다.

이이삭은 다시 일어나서 싸움을 이어나갔지만 지아스는 계속 압박의 강도를 높였다. 플라잉 니킥으로 이이삭을 철창으로 압박한 후 펀치를 날렸다. 이이삭은 강력한 레그킥으로 디아스를 휘청거리게 만들기도 했지만 끝내 전세를 역전시키진 못했다.

결국 지아스의 오른손 펀치가 한 번 더 터지며 이이삭이 앞으로 고꾸라졌다. 이이삭이 반응하지 못한 채 그라운드 펀치 추가타가 세 대 더 들어가자 주심은 경기를 중단시켰다. 이로써 지아스는 UFC 데뷔전에서 첫 승을 신고했다. 통산 전적은 17승 5패가 됐다. 이이삭의 통산 전적은 8승 2패가 됐다.

이이삭은 이번 경기에서 적극적으로 타격전을 벌이며 화끈한 모습을 보여줬다. 하지만 패배에서 확인됐듯 기량을 더 끌어올려야 본무대에서 활약할 수 있다는 과제를 안았다.

주짓수 블랙벨트인 지아스는 경기 후 인터뷰에서 “주짓수를 사랑하지만 주짓수는 도피처였다”며 “거친 싸움을 하길 원했다”고 경기 전략에 대해 밝혔다. 이어 “데이나 화이트의 컨텐더 시리즈(DWCS)에서 나는 항상 멋진 쇼를 보여주겠다고 말했고, 앞으로도 그렇게 할 것”이라고 다짐했다.

이번 대회 메인이벤트에서는 ‘쿵푸 키드’ 송야동(28·중국)이 8년 만에 중국 홈 관중 앞에서 승리를 거뒀다.

송야동은 전 UFC 플라이급(56.7kg) 챔피언 데이비슨 피게레도(38·브라질)에게 2라운드 4분 42초 길로틴 초크 서브미션승을 거뒀다.