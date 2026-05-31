현직 건축사 강의로 건축 실무 전 과정 체험하는 ‘서리풀 건축학교’ 7월 25일 개설 서초구건축사회 건축사 13명 재능기부로 매주(토) 3회차 구성... 학생부에도 기록돼

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 미래 세대인 청소년들이 건축적 사고를 통해 창의적인 인재로 성장하도록 돕는 ‘2026년 서리풀 건축학교’에 참여할 수강생을 오는 6월 1일부터 모집한다.

‘서리풀 건축학교’는 단순한 이론 교육을 넘어 청소년들이 현직 건축사와 함께 실제로 현장을 누비며 공간을 설계해 보는 실습 중심의 진로 탐색 기회를 제공하고자 구가 매년 운영하는 대표적인 건축 공공 교육 프로그램으로, 올해는 여름방학 기간인 7월 25일부터 8월 8일까지 매주 토요일, 총 3회차로 알차게 운영된다.

회차별 주요 내용으로 ▷1회차(7/25) 양재천 현장 답사 및 디자인 컨셉 설정 ▷2회차(8/1) 평면도·단면도 작성, 공간 설계 및 매스(Mass) 모형 제작 ▷3회차(8/8) 최종 건축 모형 완성 및 작품 발표회 개최 등이 예정돼 있다. 수강생들은 ‘양재천에 그리는 나의 공간’을 주제로 직접 현장을 답사하고, 자신만의 창의적인 건축 아이디어를 도면과 모형으로 구현하는 등 건축 실무 전 과정을 체험하게 될 예정이다.

특히 교육은 서초구건축사회 소속 건축사 13명의 자발적인 재능기부 강의로 공공성의 가치를 더하고, 현직 건축사가 학생들을 1:1로 밀착 지도해 강의 전문성을 높인다. 추후 서리풀 건축학교 수료 시 활동 내용은 학생부에 기록돼 건축가를 꿈꾸는 청소년들의 진로에도 큰 도움이 될 전망이다.

구는 강남서초교육지원청과 매년 서리풀 건축학교의 내실 있는 교육 환경을 조성해 왔다. 올해도 두 기관이 함께 학생 모집과 선정을 진행, 서초구와 강남구 소재 중·고등학교에 재학 중인 중·고등학생 총 50명을 모집한다.

먼저 6월 1일부터 12일까지는 신청서를 작성해 서초구청 건축과 담당자에게 메일로 신청 가능하다. 이후 6월 15일부터 25일까지는 서초·강남 지역 내 중·고등학교 공지에 따라 학교를 통해서도 신청할 수 있다. 자세한 사항은 구청 홈페이지 ‘서초구소식→행사안내’를 참고하거나 서초구청 건축과로 문의하면 된다.

이와 함께 구는 8월 중 서리풀 건축학교 교육 최종 결과물을 전시할 계획이다. 특히 올해는 구청 로비 등 실내 전시에서 탈피, 주민 누구나 쉽게 관람할 수 있는 외부 ‘오픈 갤러리’ 형식으로 전시할 방침이다. 이를 통해 학생들의 참신한 아이디어를 구민과 공유하고, 수변 공간 활성화 등으로 지역사회의 관심도도 높일 수 있을 것으로 기대된다.