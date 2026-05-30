오세훈 서울시장 후보, 30일 서초구 유세에서 역설...전날 이 대통령의 기표지 노출 거론 “본인은 법 위에 있다고 생각하니 그런 것” 일침

[헤럴드경제=박종일 선임기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 30일 “이번 지방선거를 통해 이재명 대통령과 민주당을 겸손하게 만들어야 한다”고 강조했다.

오 후보는 이날 오후 구민들과 선거운동원 등이 운집한 가운데 방배역에서 열린 서초구 유세에서 “이 정부의 오만함이 하늘을 찌르고 있다”면서 이 대통령의 ‘사전투표지 노출 논란’을 거론하며 “본인은 법 위에, 국민 위에 있다고 생각하니 그런 일이 벌어지는 것”이라고 일침을 가했다.

앞서 이 대통령은 전날 사전투표를 하는 과정에서 기표를 한 투표지를 들고 기표소 밖으로 나와 선거사무원에게 문의해 선거법 위반 논란을 불러일으켰고, 국민의힘은 30일 이 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다.

오 후보는 또 “시장이 돼서 지난 5년간 사력을 다한 게 있다”고 운을 뗀 뒤 “관변단체들 몇십 자리를 민주당 관련 인사들이 차지하고, 1조222억 원을 뽑아먹고 있었다. 그걸 원상 회복시키는 데 3년이 걸렸다”고 주장했다. 그러면서 “여러분의 한 표 한 표가 회초리보다 매섭다”며 “이번 선거가 끝나면 내후년까지 선거가 없는데, 이번 선거를 통해서만 이 정부의 오만함을 막을 수 있다”고 말했다.

오 후보는 특히 “국회에서는 신동욱 국회의원, 서울에서는 오세훈, 서초에서는 전성수 구청장 후보가 싸워서 그 독재를 막아내겠다”고 목소리를 높였다.

앞서 지원유세에 나선 신동욱 국회의원은 “오세훈 시장 후보와 전성수 구청장 후보가 힘을 합쳐 서초에서 벌여놓은 사업들을 마무리할 수 있도록 해달라”며 “그것이 서울을 지키고, 대한민국 정체성을 지키는 일”이라고 역설했다.

전성수 구청장 후보는 “이번에도 2번에 투표해 달라”며 “여러분의 한 표 한 표가 모이지 않으면 부동산 핵폭탄이 쏟아진다. 투표해 주셔야 부동산지옥을 막을 수 있다”고 말했다.

전성수 후보는 또 “더욱 낮은 자세로, 더 치열하게, 남은 3일 동안 더 절실하게 최선을 다하겠다”면서 표심에 호소했다.

이날 유세에는 국민의힘 유용원 국회의원과 이수정 경기 수원정 당협위원장도 참석해 후보들을 응원했다.