직전 지방선거보다 2.89%P↑ 서울 23.84%로 전국 평균 상회 전남 38.95% 최고·대구 18.65% 최저

[헤럴드경제=김은희 기자] 6·3 지방선거 사전투표가 23.51%의 투표율로 30일 마무리됐다. 지방선거 기준으로는 최고치다.

중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 이날 오후 6시까지 진행된 사전투표에 전체 유권자 4464만9908명 가운데 1049만8411명이 참여한 것으로 잠정 집계됐다.

이는 역대 지방선거 종전 최고치인 2022년 제8회 지방선거 사전투표율(20.62%)과 견줘 2.89%포인트 높은 수치다. 모든 선거를 통틀어 가장 높은 사전투표율 기록은 제20대 대선(36.93%)이었다.

날짜별 사전투표율은 첫날인 29일에는 11.6%, 둘째 날인 30일에는 11.91%를 각각 기록했다.

전국 17개 시도 가운데 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 38.95%를 기록했다. 이어 ▷전북 35.05% ▷광주 27.83% ▷세종 27.67% 등의 순이었다.

반면 가장 투표율이 낮은 곳은 대구로 18.65%였다. ▷경기 20.96% ▷부산 21.29% ▷인천 21.62% 등도 평균치를 밑돌았다. 서울의 투표율은 23.84%였다.