4년 전보다 2.24%p 높아…전남 32.69% 최고·대구 14.68% 최저 사전투표 오늘 오후 6시까지…신분증 지참해야

[헤럴드경제=김유진 기자] 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째 날인 30일 오후 2시 현재 전국 사전투표율이 18.61%로 집계됐다. 4년 전 지방선거 같은 시간대보다 2.24%포인트 높은 수준이다.

중앙선거관리위원회에 따르면 전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 가운데 830만8933명이 투표를 마쳤다.

이는 2022년 제8회 지방선거 사전투표 동시간대 투표율 16.37%보다 2.24%포인트 높은 수치다.

지역별로는 전남이 32.69%로 가장 높았다. 이어 전북 28.97%, 강원 22.21%, 광주 22.1% 순으로 집계됐다.

사전투표율이 가장 낮은 지역은 대구로 14.68%를 기록했다. 경기 16.3%, 부산 16.87%, 인천 16.89% 등도 전국 평균을 밑돌았다. 서울의 사전투표율은 18.38%였다.

사전투표는 전날 오전 6시 시작돼 이날 오후 6시까지 진행된다. 유권자는 신분증을 지참하면 주소지와 관계없이 전국 사전투표소 어디에서나 투표할 수 있다.

전국에는 총 3571개 사전투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 중앙선거관리위원회 홈페이지나 대표전화 1390을 통해 확인할 수 있다.