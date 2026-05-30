지난 4월 구로구환경교육센터 신규 지정...환경아카데미·환경도서 독후감 챌린지·찾아가는 환경교육 등 맞춤형 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구가 구민의 환경보전 의식과 기후위기 대응 역량 강화를 위해 구로구환경교육센터에서 환경교육 프로그램을 운영하고 선착순으로 참여자를 모집한다.

구는 지난 4월 지역 특성을 반영한 환경교육과 기후위기 대응교육을 추진하기 위해 관내 화원종합사회복지관을 ‘서울특별시 구로구환경교육센터’로 신규 지정해 운영하고 있다.

구로구환경교육센터는 화원종합사회복지관(벚꽃로 484) 4층에 위치하고 있으며, 올해 프로그램으로 ▷환경아카데미 ▷환경도서 독후감 챌린지 △찾아가는 환경교육을 마련했다.

먼저 ‘환경아카데미’는 오는 6월 15일부터 7월 20일까지 매주 월요일 오후 3시부터 5시까지 총 6회에 걸쳐 진행된다. 구로구민과 유관기관 종사자 50명을 대상으로 ▷기후위기와 인권 ▷기후재난시대의 생존법 ▷생활 속 탄소 줄이기 ▷탄소중립 생활실천 정책 ▷지역사회 재난 극복 사례 등의 환경 관련 교육을 실시한다.

‘환경도서 독후감 챌린지’는 6월부터 11월까지 운영되며, 구로구민 누구나 참여할 수 있다. 환경도서 목록에 있는 도서를 읽고 소감문을 제출하면 되며 선착순 100명에게는 친환경 키트가 제공된다.

마지막 ‘찾아가는 환경교육’은 전문강사가 초등학교와 중학교를 직접 방문해 2시간 동안 환경 관련 교육을 진행하며, 수업 시간은 학교 일정에 따라 조정 가능하다.

프로그램 신청 등 기타 자세한 사항은 구로구환경교육센터로 문의하면 된다.