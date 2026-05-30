4년전 대비 1.73%p↑ 전남 28.38% 최고·서울은 14.93%

[헤럴드경제=서경원 기자] 지방선거 사전투표가 둘째날에 접어들었다.

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 11시 현재 투표율이 15.38%로 집계됐다고 밝혔다.

전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 가운데 686만6418명이 투표를 마쳤다.

2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(13.65%)과 비교했을 때는 1.73%포인트 높은 수치다. 다만 지난해 제21대 대선 동시간대 투표율(24.55%)에는 미치지 못하는 수치다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남으로 28.38%로 집계됐다. 전북(24.96%), 강원(18.72%), 광주(18.56%) 등이 뒤를 이었다.

가장 낮은 곳은 12.05%를 기록한 대구였다. 이어 경기(13.25%), 인천(13.74%), 부산(13.93%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 14.93%를 기록했다.

29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.

사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.