[헤럴드경제=문영규 기자] 피트 헤그세스 미국 국방장관이 한국의 방위비 증가와 전시작전통제권 조기 전환 움직임에 대해 긍정적인 평가를 내놓았다.

피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관은 30일(현지시간) 영국 국제전략문제연구소(IISS) 주관으로 싱가포르 샹그릴라 호텔에서 열린 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 연설에서 동맹국에 국방비 증액을 촉구하면서 “한국 같은 동맹국이 군 작전 통제권을 더 신속히 주도하는 것은 고무적(Breath of fresh air)”이라고 말했다.

그는 “이는 한반도에서 한국과 미국 모두에게 더 많은 선택지를 제공할 것”이라고 했다.

한국의 국방비 증액에 대해서도 “한국이 보여준 실용주의와 리더십에 박수를 보낸다”고 말했다.

헤그세스 장관은 “책임 분담이 어떤 모습인지 보고 싶다면 대한민국을 보라”며 “한국은 전쟁을 학문적 연습처럼 취급할 여유가 없기 때문에 자체 방위에 지속적으로 투자해 왔다”고 말했다.

이어 “한국은 최전선에 살고 있으며 진짜 전투력을 구축하고 있다”며 “이재명 대통령이 국방비를 새로운 글로벌 기준인 국내총생산(GDP) 대비 3.5% 수준으로 늘리고 재래식 방위에 대해 더 큰 책임을 지기로 한 결정은 위협 환경에 대한 냉철한 이해를 반영한다”고 했다.

그는 “이 지역(동아시아) 안보는 미국 군사력에 지나치게 의존해왔다”며 동맹국과 파트너들을 향해 국방비 증액을 재차 강조했다.

한국은 국방비를 GDP의 3.5%로 증액하라는 미국의 요구에 호응해 증액을 약속한 바 있다.

이와 함께 중국을 견제하는 메시지를 전하며 패권 경쟁에 대해서도 직접 언급했다.

헤그세스 장관은 “중국 등 누구도 패권 행사로 미국과 동맹국들의 안보를 흔들 수 없다”며 “중국의 역사적인 군사력 증강과 이 지역(아시아태평양) 및 그 너머까지 확장되고 있는 군사적 활동에 대해 정당한 우려가 있다”고 했다.

그는 “우리가 추구하는 것은 우리 동맹국은 물론 미국 국민을 위해 작동하는 진정으로 안정된 평형 상태”라며 “중국을 포함한 어떤 국가도 아시아에서 패권을 행사해서는 안 된다”고 주장했다.