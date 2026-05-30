4년 전보다 1.45%p 높아 전남 23.21% 최고·대구 9.39% 최저 서울 11.71%

[헤럴드경제=서경원 기자] 지방선거 사전투표 둘째날이 밝았다.

중앙선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 7시 현재 투표율이 12.11%로 집계됐다고 밝혔다.

전날 오전 6시부터 진행된 사전투표에서 전체 유권자 4464만9908명 가운데 540만8970명이 투표를 마쳤다.

이는 2022년 제8회 지방선거의 사전투표 동시간대 투표율(10.66%)과 비교하면 1.45%포인트 높다.

현재까지 투표율이 가장 높은 지역은 전남(23.21%)이며 전북(20.18%), 강원(14.96%), 광주(14.76%) 등이 뒤를 이었다.

가장 낮은 곳은 9.39%를 기록한 대구였다. 이어 경기(10.27%), 인천(10.63%), 부산(11.10%) 등 순이었다. 서울의 투표율은 11.71%를 기록했다.

29일 오전 6시 시작된 사전투표는 이날 오후 6시까지 이뤄진다.

사전투표에 참여하려면 신분증을 반드시 지참하고 사전투표소를 방문해야 한다.

전국에 총 3571개 투표소가 설치됐다. 투표소 위치는 선관위 홈페이지나 대표전화(☎1390)로 확인할 수 있다.