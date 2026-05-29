29일 오전 9시 제기동주민센터에서 사전투표 취약계층·소상공인 실질 변화 약속… 사전투표 적극 참여 당부

[헤럴드경제=박종일 선임기자]최동민 더불어민주당 동대문구청장 후보가 29일 오전 9시 제기동 주민센터 사전투표소를 찾아 아내와 함께 6·3 지방선거 사전투표를 마쳤다.

투표를 마친 최동민 후보는 “이번 지방선거는 동대문구민의 삶을 바꾸고 동대문의 내일을 여는 중요한 선거”라며 “소상공인과 어르신, 한부모 가족, 차상위계층 등 우리 곁의 이웃들이 변화를 실제로 체감할 수 있는 동대문구를 반드시 만들겠다”고 밝혔다.

이어 “투표하면서 많은 것들이 떠올랐다”며 “선거 기간 동안 만났던 구민 한 분 한 분의 얼굴이 생각났고, 그 기대에 부응해야 한다는 무게감과 함께 더 큰 책임감을 느꼈다”고 소감을 전했다.

최동민 후보는 또 “투표는 민주주의의 힘을 가장 직접적으로 보여주는 순간”이라며 “바쁜 일상 속에서도 소중한 한 표를 행사해 주시는 동대문구민 모두께 깊이 감사드리며, 더 많은 분들이 사전투표에 참여해 주시길 간곡히 부탁드린다”고 당부했다.

최동민 후보는 이번 선거에서 10분 출퇴근 역세권 순환버스, 도보 10분 내 교육·문화·체육·돌봄시설 확충, ‘그냥 해드림 센터’ 운영 등 구민의 일상 속 문제를 직접 해결하는 현장형 공약을 내세우고 있다.

6·3 지방선거 사전투표는 29일부터 30일까지 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 어디서나 가까운 사전투표소에서 참여할 수 있다.