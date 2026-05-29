폭염 종합지원상황실 운영… 취약계층 보호·현장 대응 강화 스마트쉼터 20개소·무더위쉼터 114개소 운영… 폭염 피난망 확대 그늘막·안개형 냉각분사기(쿨링포그)·살수차까지 총동원… 도심 열섬현상 완화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구가 올여름 기록적인 폭염에 대비해 구민 보호를 위한 종합 대응체계를 본격 가동한다.

구는 여름철 폭염으로 인한 인명피해와 생활 불편을 최소화하기 위해 ‘2026년 여름철 폭염 종합대책’을 수립, 재난 대응부터 취약계층 보호, 폭염 저감시설 확충까지 전방위 대응에 나선다고 밝혔다.

기상청 전망에 따르면 올해 여름철 평균 기온은 평년보다 높을 것으로 예상된다.

이에 구는 폭염 장기화와 도심 열섬현상 심화에 대응하기 위해 ▷재난대응체계 구축 ▷취약계층 보호 ▷폭염대피시설 운영 ▷폭염저감시설 확충 등 4대 분야 중심의 종합 안전관리 대책을 마련했다.

우선 폭염 위기단계별 대응체계를 빈틈없이 가동하기 위해 ‘폭염 종합지원상황실’을 운영한다. 총 4개 반 7개 부서가 참여해 폭염 상황을 상시 관리하며, 온열질환 응급실 감시체계도 함께 운영한다. 아울러 폭염 행동요령 홍보와 가스·교통 등 취약시설 안전점검을 강화해 재난 대응체계를 더욱 촘촘히 구축한다.

취약계층 보호 대책도 중점 추진한다. 구는 고독사 예방 대상자와 독거 어르신, 장애인, 노숙인 등 폭염 취약계층을 대상으로 안부 확인과 방문 건강관리 등을 실시한다. 또한 공공일자리 및 노인일자리 참여자 등 야외근로자를 대상으로 안전교육을 강화하고, 쿨토시·냉방용품 등 폭염 대응 물품도 지원할 예정이다.

특히 건축공사장에 대해서는 폭염 행동요령 안내, 근로자 휴식공간 마련, 충분한 휴식시간 운영 등을 통해 현장 안전관리도 함께 강화한다.

무더위를 피할 수 있는 생활밀착형 쉼터도 확대한다. 이동노동자 쉼터를 무더위쉼터로 신규 지정하고 경로당 1개소를 추가 지정해 총 114개소의 무더위쉼터를 운영할 계획이다. 또한 스마트휴쉼터 2개소를 추가 설치해 총 20개소의 스마트쉼터를 운영함으로써 주민 누구나 생활권 가까이에서 안전하게 더위를 피할 수 있도록 했다.

도심 열섬현상 완화를 위한 저감시설도 확충한다. 주민들에게 얼음생수를 무료로 제공하는 광진생수터 4개소와 그늘막 285기(신규 5기 포함), 안개형 냉각 분사기(쿨링포그) 15개소(신규 4개소 포함) 등을 운영해 보행환경의 체감온도를 낮추고 도심 열기를 완화할 계획이다.

이와 함께 여름철 야외 물놀이장 3개소를 운영해 구민들에게 도심 속 휴식공간을 제공하고, 살수차 6대를 투입해 주요 도로의 열기를 낮추는 등 폭염 피해 예방과 도시 온도 저감에도 힘을 쏟는다.

광진구는 기후변화로 폭염이 해마다 심화되고 있는 만큼 현장 중심의 선제 대응과 촘촘한 안전관리 체계를 통해 구민 피해를 최소화한다는 방침이다. 이어 “현장 중심의 점검과 주민 소통을 강화해 누구나 안심하고 여름을 보낼 수 있는 안전 도시 광진을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.