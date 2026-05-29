사전 투표
사전 투표

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김경호 광진구청장후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전10시 광진구 구의2동주민센터에 마련된 사전투표소에서 배우자와 함께 소중한 한표를 행사했다.


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