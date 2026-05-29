[헤럴드경제=이상섭 기자] 6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 사전투표가 29일 시작됐다. 이재명 대통령과 우원식 국회의장, 조희대 대법원장 등 주요 요인이 투표권을 행사했다. 이 대통령은 이날 정오께 부인 김혜경 여사와 함께 청와대 인근에 위치한 서울 종로구 삼청동 주민센터에서 사전투표를 마쳤다. 이 대통령 부부는 자택 주소지가 국회의원 시절 지역구인 인천광역시 계양구로 등록돼 있어 이날 삼청동에서 사전투표에 나선 것으로 전해졌다. 투표장엔 강훈식 비서실장 등이 동행했다.

우원식 국회의장은 임기 마지막 날인 이날 공관 인근 한남동 주민센터에서 사전투표에 참여했다. 조희대 대법원장은 서울 서초구 반포4동 주민센터 투표소에서 사전투표를 마쳤다. 이재용 삼성전자 회장도 한남동 주민센터에서 사전투표에 나서 눈길을 끌었다.

정청래 더불어민주당 대표는 이날 자신의 지역구인 서울 마포구 성산2동 주민센터에서 유동균 마포구청장 후보 등과 사전투표를 마쳤다. 정 대표는 “서울을 이기면 전국을 이긴다”며 “서울에서 꼭 이기고 싶다”고 말했다. 한병도 더불어민주당 원내대표는 이날 오후 전북 남원시에서 사전투표를 하고 양충모 남원시장 후보와 이원택 전북지사 후보 지원유세에 나설 예정이다. 국민의힘에서는 장동혁 대표가 사전투표에 참여하지 않지만 일부 지도부 의원들이 사전투표에 나섰다. 정점식 사무총장은 이날 오전 경남 통영시에서 사전투표했고, 송언석 원내대표는 30일 경북 김천시 평화남산동 사전투표소에서 투표할 예정이다.

더불어민주당 광역단체장 후보들도 사전투표로 일정을 시작했다. 정원오 민주당 서울시장 후보는 중구 소공동 주민센터에서, 추미애 민주당 경기지사 후보는 경기 수원시 인계동 주민센터에서, 김부겸 민주당 대구시장 후보는 대구 수성구 고산2동 주민센터에서, 전재수 부산시장 후보는 하정우 부산 북구갑 보궐선거 후보와 함께 부산 북구 덕천2동 주민센터에서 사전투표를 마쳤다.

국민의힘 광역단체장 후보들도 사전투표를 마쳤다. .오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 용산구 한남동 주민센터에서, 양향자 국민의힘 경기지사 후보는 경기 화성시 동탄4동 주민센터에서, 추경호 대구시장 후보도 대구 수성구에서 사전투표를 마쳤다. 박형준 부산시장 후보는 본투표를 할 예정이다.

무소속 한동훈 부산 북구갑 후보도 사전투표를 마쳤다. 한 후보는 사전투표를 마치고 하 후보를 향해 “혼자서는 투표도 못 하는 후보는 북구를 이끌 수 없다”며 “전 후보도 안쓰럽다. 하 후보가 전 후보에게 큰 짐이 되고 있다”고 지적했다.