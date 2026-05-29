PC방 종합 솔루션 기업 비엔엠컴퍼니(대표 서희원)가 공간 디자인 전문기업 니즈디자인랩(공동대표 한아름, 박성철)과 PC방 및 만화카페 공간 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 매장 디자인과 공간 구성, 이용 환경 개선 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다. 특히 이용객 체류 경험을 높일 수 있는 공간 기획과 브랜드 정체성을 반영한 디자인 개발에 중점을 둘 계획이다.

니즈디자인랩은 브랜드 매장과 플래그십 스토어 프로젝트를 수행해 온 공간 디자인 기업으로, 다양한 상업 공간 구축 경험을 보유하고 있다.

비엔엠컴퍼니는 직영 및 가맹점을 포함해 약 400여 개의 PC방 운영·관리 노하우를 바탕으로 레드포스 PC아레나, 제우스 PC방 등의 브랜드를 운영하고 있으며, 신규 만화카페 브랜드 ‘몽글’ 론칭도 준비 중이다.

박성철 니즈디자인랩 공동대표는 “PC방과 만화카페가 이용자들에게 보다 다양한 경험을 제공할 수 있도록 공간 측면에서 협력해 나갈 계획”이라고 말했다.

서희원 비엔엠컴퍼니 대표는 “양사의 전문성을 바탕으로 이용객 만족도를 높일 수 있는 공간 모델을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.