3부문 1원 13본부로 통합 개편…중복 기능 해소로 효율성 강화

[헤럴드경제=윤호 기자] 한국항공우주산업(KAI)은 핵심사업의 관리 능력을 강화하고 성과 중심의 ‘책임경영’을 강화하기 위한 조직개편과 함께 인사를 6월 1일부로 단행한다고 29일 밝혔다.

이번 조직개편은 김종출 대표이사 취임 이후 외부 전문 기관의 조직진단 결과를 바탕으로 구성원의 다양한 의견을 반영해 이뤄졌다. 기존 5부문 1원 4본부 3센터 5TF 체제를 3부문 1원 13본부 체제로 개편했다.

KAI는 “기능이 분산되거나 중첩돼 책임성과 효율성이 떨어진다는 지적을 받은 문제점을 개선하기 위해 사업조직을 기능별 3부문 1원으로 통합했다”며 “대표이사에게 집중된 의사결정 권한을 대폭 분산·위임해 책임경영 체제를 강화했다”고 설명했다.

KAI는 이번 조직개편에서 캐시카우(Cash Cow) 육성과 미래 포트폴리오 확대에 필요한 사업관리와 수출의 연계성, 미래 전투체계 개발, 우주 및 위성 개발, 무인기 분야 사업관리, 소프트웨어 중심의 체계개발, 민수사업 등 6개 분야의 역량이 강화될 수 있도록 세부 조직을 중점적으로 보완했다.

이번 조직개편에 따라 개발 부문은 차재병 부사장, 생산 및 구매 부문은 송호철 부사장, 수출 및 사업관리 부문은 김용민 전무, 미래융합기술원장은 김지홍 부사장이 맡게 된다.

한편 KAI는 이날 전략사령부와 상호 전략적 파트너십 구축 및 업무협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.