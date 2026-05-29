[헤럴드경제(봉화)=김병진 기자]경북 봉화군에 위치한 영풍 석포제련소의 폐수 무방류 시스템(Z.L.D·Zero Liquid Discharge)’이 도입 5주년을 맞았다.

29일 (주)영풍에 따르면 지난 2021년 5월 30일부터 가동을 시작한 ZLD는 제련 공정에서 발생하는 폐수를 외부로 방류하지 않고 전량 재처리해 다시 공정에 재활용하는 순환형 수처리 시스템이다.

석포제련소가 도입한 ZLD는 총 460억원이 투입된 대규모 환경 투자 프로젝트다.

이 시설은 ‘상압 증발 농축식’ 방식을 적용해 공정 폐수를 정수 처리한 뒤 100℃ 이상의 고온으로 끓여 수증기를 포집하고 이를 다시 깨끗한 물로 회수해 공정용수로 재사용하는 구조다.

주요 설비는 정수 과정을 거친 공정 사용수를 증발시키는 증발농축기(Evaporator)와 불순물을 고형화해 처리하는 결정화기(Crystallizer)로 구성된다.

영풍은 2021년 1차 투자로 309억원을 들여 증발농축기 3대와 결정화기 1대를 설치했으며 2023년에는 154억원을 추가 투자해 증발농축기와 결정화기를 각각 1대씩 증설했다.

현재 ZLD 시설의 하루 최대 처리 용량은 4000㎥ 규모다.

실제로 하루 평균 2000~2500㎥의 공정 사용수를 처리해 전량 재이용하고 있다.

실제 이 시스템을 통해 공정 사용수를 100% 재이용함으로써 하천수의 취수를 줄여 수자원을 아낀 규모는 연간 약 88만㎥애 달한다.

영풍 관계자는 “ZLD 도입 5주년은 단순한 환경 설비 운영의 의미를 넘어 국내 산업계의 환경 패러다임을 바꾼 이정표“라며 ”앞으로도 친환경 제련 기술과 환경 안전 투자 확대를 통해 지속가능한 제련소 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.