[헤럴드경제=조용직 기자] 골프웨어 브랜드 어메이징크리가 ‘LIV 골프 코리아 2026’이 열리고 있는 부산 아시아드 컨트리클럽 현장에서 KGC 익스클루시브 컬렉션 팝업을 운영하며 갤러리들의 관심을 모으고 있다.

어메이징크리는 코리안 골프 클럽(KGC·Korean Golf Club)의 공식 의류 파트너로, 대회 개막일인 지난 28일부터 현장 팝업을 운영 중이다. 팝업에서는 이번 대회를 기념해 출시한 KGC 익스클루시브 컬렉션을 선보이며 KGC 선수단 착장과 연계된 제품을 갤러리들이 직접 확인할 수 있도록 구성했다.

이번 대회에서는 KGC 선수들이 이번 컬렉션을 착용하고 경기에 나서고 있다. 특히 LIV 플레이어 아코디오 티셔츠와 LIV 3D 타이거 스모그 아코디오 티셔츠는 선수 착장과 연결된 어센틱 제품이다. 어메이징크리는 대회 기간 레인저 백 구매 후 브랜드 회원 가입을 완료한 고객에게 KGC 심볼 6종 벨크로 패치를 증정한다.

어메이징크리 관계자는 “LIV 골프의 자유롭고 역동적인 페스티벌 문화와 어메이징크리 특유의 하이엔드 감성이 시너지를 내며 현장 반응이 기대 이상으로 뜨겁다”며 “주말 동안 대회장을 찾는 갤러리들이 KGC 팀의 아이덴티티를 입고 축제를 더욱 생생하게 즐기실 수 있도록 현장 운영에 만전을 기할 것”이라고 전했다.