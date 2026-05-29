‘쉬안지 A3’ 공개…“자율주행 R&D에 22조원 투자 계획”

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국 전기차 업체 비야디(BYD)가 4나노(㎚·10억분의 1ｍ) 차량용 자율주행 칩을 공개하며 고성능 자율주행 기술 경쟁에 속도를 내고 있다.

BYD는 28일 중국 광둥성 선전 본사에서 열린 지능화 전략 발표회에서 자체 개발한 자율주행 칩 ‘쉬안지(璇璣) A3’를 공개했다.

BYD는 해당 칩 3개를 차량에 탑재할 경우 전체 연산 성능이 2100TOPS(초당 2100조회 연산)를 넘는다고 설명했다.

왕촨푸 BYD 회장은 “쉬안지 A3는 중국 최초의 4나노 자율주행 칩”이라며 “L3·L4 수준의 자율주행을 지원할 수 있고 이미 대규모 양산 단계에 들어갔다”고 밝혔다.

자동차 자율주행 기술은 자동화 기능이 없는 L0부터 모든 상황에서 운전자 개입이 필요 없는 L5까지 총 6단계로 구분된다.

통상 특정 조건에서 차량이 대부분의 주행을 수행하는 L3 이상부터 본격적인 자율주행 단계로 평가된다.

L3는 시스템 요청 시 운전자가 즉시 개입해야 하지만, L4는 운전자 개입 없이도 차량 스스로 최소 위험 상태로 이동할 수 있다는 점에서 차이가 있다.

BYD는 이날 지능형 주행보조 시스템 ‘톈선즈옌(天神之眼)’ 전략도 함께 공개했다.

회사 측은 톈선즈옌A와 톈선즈옌B 시스템이 탑재된 차 구매자에게 차 인도일부터 1년간 도심 자율주행 사고 보장 프로그램을 제공한다고 밝혔다.

BYD는 해당 시스템 사용 중 발생한 사고에 대해 인적·물적 피해를 포함한 모든 손실을 보상하는 프로그램이라고 설명했다.

아울러 향후 지능형 주행 관련 연구개발(R&D)에 1000억위안(약 22조원) 이상을 투자하겠다는 계획도 공개했다.

왕 회장은 “기술에 대한 자신감을 시장의 신뢰로 바꾸기 위한 조치”라고 설명했다.

1994년 배터리 제조업체로 출발한 BYD는 2003년 자동차 산업에 진출한 뒤 전기차 시장에 본격적으로 뛰어들었다.

2008년부터 전기차 시장을 개척해온 테슬라보다 출발은 늦었지만, 전기차 중심 전략과 적극적인 해외 시장 공략을 앞세워 빠르게 성장했다.

BYD는 지난해 전기차 225만6714대를 판매하며 같은 기간 163만6129대를 인도한 테슬라를 처음으로 넘어섰다.