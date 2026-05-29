3000만원 후원…장난감 선물 봉사활동

[헤럴드경제=권제인 기자] 롯데글로벌로지스는 지난 28일 경기 하남 보바스병원 내 ‘보바스어린이재활센터’에서 어린이 재활환자를 위한 기부금 전달식을 열고 3000만원을 후원했다고 29일 밝혔다.

보바스어린이재활센터는 발달지연·뇌병변·희귀질환 등 재활이 필요한 장애 아동에게 맞춤형 치료를 제공하는 기관이다. 롯데글로벌로지스는 지난 2023년 첫 후원 이후 어린이재활센터를 위한 다양한 지원 활동을 이어오고 있다.

특히 이번 기부금은 임직원들이 매월 급여 일부를 기부해 조성한 ‘급여 우수리 기금’으로 마련돼 의미를 더했다.

기부금은 어린이들의 안정적인 재활치료를 위한 치료 환경 개선과 장비 보완, 재활 프로그램 운영 등에 사용될 예정이다.

롯데글로벌로지스는 지난 4월 진행한 ‘중고 장난감 나눔’ 활동을 통해 마련한 장난감도 함께 전달했다. 4월 한 달간 전국 어린이집 약 350개소에서 1만여 명의 원아가 장난감을 기부한 바 있다.

이날 행사에는 롯데글로벌로지스 근로자위원들도 참여해 어린이재활센터 환경 개선 봉사활동을 진행했다. 이들은 센터 내 도서관 장서 약 3000권을 분류·정리하고 손상된 도서를 수리하는 등 어린이들이 보다 편리하게 도서관을 이용할 수 있도록 지원했다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “이번 지원을 통해 아이들이 재활 과정에서 겪는 어려움을 조금이나마 덜 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 취약계층을 위한 실질적인 지원을 확대하고 지속 가능한 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 말했다.