경춘선 공릉숲길 커피축제와 연계… 6월 13일~14일 개최 청년부스·일반부스 총 42개 부스 구성... 청년 창업과 지역상권 어우러진 거리 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 경춘선 공릉숲길 커피축제)와 연계한 ‘청년마켓’을 열고 청년 창업과 지역 상권 활성화에 나선다.

청년마켓(이하 ‘마켓’)은 청년들의 창작 활동과 초기 창업을 지원하고, 주민들에게는 다양한 문화 체험과 감성적인 거리 콘텐츠를 제공하는 참여형 마켓이다. 지난해 4차례 운영해 199개 팀이 참여, 방문객 약 1만 2700명, 판매액 약 8400만 원을 기록했다. 특히 커피축제와 연계한 마켓에는 이틀간 7600여 명이 방문했다.

올해 첫 청년마켓은 오는 6월 13일~14일 오전 11시부터 오후 7시까지 공릉동도깨비시장 후문 경춘선숲길 일대에서 개최된다. 청년셀러 21팀과 일반셀러 21팀 등 총 42개 부스가 참여한다. 트렌디한 감성의 키링, 뜨개인형, 이끼화분 등 수공예품과 생활소품은 물론 디저트까지 개성 넘치는 창작품을 다채롭게 선보인다.

특히 일반 셀러와 청년 셀러를 조화롭게 배치해 자연스럽게 아이디어와 운영 경험을 공유할 수 있도록 구성한 점은 청년마켓의 강점이다. 지난해 만족도 조사에서도 “다른 셀러들의 상품과 운영 방식을 직접 보며 상권을 분석할 수 있어 좋았다”, “공방 홍보와 판매에 실질적인 도움이 됐다”는 등 긍정적인 반응이 이어졌다.

구가 보증금과 임대료 부담없이 청년들에게 점포 운영 기회를 제공하는 ‘청년가게’와 청년팝업스토어 ‘이유있는 잡화점 하계점’도 셀러로 직접 참여한다. 특히, 오는 6월부터 새롭게 청년가게를 이끌어갈 예비 창업자도 함께 참여해 실전 경험을 쌓을 예정이다.

경춘선 공릉숲길은 폐선된 철길을 따라 조성된 보행 중심 문화거리이다. 감성 카페와 공방, 디저트 가게, 로컬 상점들이 모여 특유의 감성과 분위기를 형성하고 있다. 제4회째를 맞이하는 ‘경춘선 공릉숲길 커피축제’는 세계 20여 개 커피 생산국과 전국 유명 카페, 지역 로컬카페가 참여하는 노원구 대표 축제다. 방문객들은 세계 각국의 커피를 맛보고, 로스팅·브루잉·라떼아트 등 다양한 커피문화를 직접 체험할 수 있다.

구는 이러한 지역 자원과 커피축제, 청년마켓을 연계해 방문객들의 체류 시간을 늘리고 지역 상권에도 활력을 더한다는 계획이다.

오승록 노원구청장은 “경춘선 공릉숲길과 커피축제, 청년마켓이 어우러진 노원만의 감성적인 거리 문화를 마음껏 즐겨보시길 바란다”며 “청년들의 창의적인 도전과 지역 상권이 함께 성장할 수 있도록 청년 문화 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.