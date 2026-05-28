통정매매·허수매매 등 시세조종 혐의

[헤럴드경제=전새날 기자] 검찰이 1000억원 이상의 시세조종 자금을 조달해 가장·통정매매 수법으로 주가를 조작한 세력에 대해 강제 수사에 나섰다.

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 28일 NH투자증권과 상장사 DI동일 등에 대한 압수수색에 착수했다고 밝혔다.

검찰은 NH투자증권 직원과 DI동일 임원 등이 통정매매와 허수 매매 등을 통해 코스피 상장사인 DI동일의 주가 조작에 나선 것으로 보고 있다.

앞서 금융위원회, 금감원, 거래소 주가조작 근절 합동대응단은 지난해 9월 주가 조작으로 부당이득을 취한 대형 작전 세력을 적발했다.

이들 세력은 일별 거래량이 적은 DI동일을 주가 조작 대상으로 정하고 자신들이 운영하는 법인자금과 대출금 등 1000억원 이상의 자금을 동원해 주가를 조작한 혐의를 받는다. 주가 조작에는 유명 사모펀드 전직 임원, 금융회사 지점장, 자산운용사 임원 등 금융 전문가들도 연루된 것으로 파악됐다.

해당 사건은 주가조작 근절 합동대응단의 1호 사건이다. 이재명 대통령은 지난해 7월 불공정거래 척결을 위해 금융위원회·금융감독원·한국거래소 인력으로 주가조작 근절 합동대응단을 꾸렸다.