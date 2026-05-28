면담해 방북 결과 청취

[헤럴드경제=문혜현 기자] 위성락 국가안보실장은 공식방한 중인 비비안 발라크리쉬난 싱가포르 외교장관을 만나 북한 방문 내용을 청취했다고 28일 청와대가 밝혔다.

발라크리쉬난 장관은 지난 24일 중국, 26일 북한 평양을 거쳐 이날 한국을 방문했다.

위 실장은 이날 한반도 정세와 관련해 발라크리쉬난 장관과 의견을 교환하고, 방북 결과도 청취했다고 한다. 이어 위 실장이 한반도 평화공존 및 공동성장을 위한 우리 정부의 노력을 설명하자 발라크리쉬난 장관은 이에 대한 적극적인 지지를 표명했다고 청와대는 전했다.

위 실장은 “싱가포르가 2018년 북미정상회담 개최지로서 한반도 문제의 외교적 해결을 위해 대화의 장을 제공하는 등 적극 기여해 왔다”면서 “한반도 평화를 위해 앞으로도 건설적인 역할을 해주기를 희망한다”고 당부했다.

한편 위 실장은 지난 3월 이재명 대통령의 성공적인 싱가포르 국빈방문 성과를 평가하고, 이번 발라크리쉬난 장관의 방한 등 고위급 교류를 통해 한-싱가포르 간 전략적 동반자 관계와 한-아세안 포괄적 전략 동반자 관계가 더욱 심화, 발전되기를 기대했다고도 했다.

중동 정세와 관련해 양측은 분쟁의 조속한 종식과 지역 안정의 회복을 위한 외교적 노력을 지지한다는 데 뜻을 같이 했다고 한다.

또한 호르무즈 해협 등 국제 항행에 사용되는 해협에서 선박의 자유롭고 안전한 항행이 조속히 정상화될 필요성을 강조했다.

이와 함께 청와대는 “(양 장관이) 급변하는 세계정세 속 공급망 위기 상황에서 에너지 수입국이자 대외 개방경제 국가로서 자유무역의 가치를 공유하는 양국 간 긴밀한 소통과 협력을 지속해 나가기로 했다”고 전했다.