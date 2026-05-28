[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 재선에 출마한 무소속 노관규 순천시장 후보가 해룡면 신대지구 고등학교 설립을 최우선 과제로 추진하겠다고 했다.

노 후보는 “인구 3만3000여 명의 신대지구는 순천의 대표 신도시로 성장했지만, 고등학교가 없어 학생과 학부모들이 오랜 기간 원거리 통학 불편을 겪어 왔다”며 “고교 설립 주체는 교육청이지만, 재선에 당선되면 전남도교육청, 순천교육지원청과 긴밀히 협력해 교육부 중앙투자심사 통과와 조기 설립을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

노 후보는 신대지구 고등학교 설립을 단순한 학교 신설이 아니라 신대·선월지구 정주여건 완성의 핵심 과제로 보고, 부지 협의, 통학로 안전, 대중교통 연계 등 순천시가 할 수 있는 행정 지원을 최우선적으로 추진하겠다는 입장이다.

그는 “신도시는 아파트만으로 완성되지 않으며 아이들이 가까운 곳에서 배우고 가족들이 쾌적한 환경에서 살아갈 수 있어야 진짜 도시”라며 “신대지구 고등학교 설립을 반드시 결실로 만들겠다”고 강조했다.