중기부, 보호 중심서 성장·수출·지역 연결 정책으로 전환 “소비재·K뷰티·식품 약진”...중소 브랜드 글로벌 진출 지원 강화 중기업 육성·소상공인 금융지원 재설계로 정책 체감도 높인다

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부가 내년 중소기업 정책의 무게중심을 ‘성장’으로 옮긴다. 소상공인과 소기업을 폭넓게 보호하는 기존 지원 체계는 유지하되, 성장 가능성이 확인된 중기업과 수출기업에는 보다 두꺼운 지원을 집중하는 방식이다. 지역에서 시작한 창업기업과 중소 브랜드를 글로벌 시장으로 바로 연결하는 정책도 내년 핵심 과제로 떠오를 전망이다.

한성숙 중기부 장관은 28일 서울 ‘스타트업벤처 캠퍼스 서울(SVC Seoul)’에서 열린 정부 출범 1주년 기자간담회에서 “중소기업도 규모가 커지고 중기업 숫자가 늘어야 한다”며 “규모감 있는 중기업의 숫자가 늘어나는 것이 현재 중기부가 가져야 할 정책 방향”이라고 밝혔다.

한 장관은 “지금은 소기업 숫자가 굉장히 많다 보니 개수가 많아져도 이들이 만들어내는 전체 금액은 적을 수밖에 없다”며 “잘되는 기업들이 고용도 더 빨리 늘리고 매출 성장도 더 커질 수 있도록 지원해야 한다”고 말했다. 이어 “성장이라는 키워드에는 모두가 동의했지만, 성장이라는 해석을 어떻게 할 것인지는 남아 있다”며 “내년 예산 방향을 잡을 때 내부적으로 강하게 토론해야 할 부분”이라고 했다.

중기부는 올해 하반기부터 일부 사업을 대상으로 성장형 지원 모델을 실험할 계획이다. 사업 수는 많지만 개별 지원 금액은 작았던 기존 방식을 손질해, 성과가 확인되는 기업에는 더 큰 규모의 지원을 제공하는 방식이다. 한 장관은 “중기부 사업 개수도 많고 지원 금액도 적기 때문에 이 부분을 높여서 보고, 효과가 있다면 다른 분야로 넘어갈 수 있는 모델을 먼저 실험해보려 한다”며 “몇 개 사업에서 성공 사례가 나오는지 본 뒤 확장하는 형태로 방향을 잡고 있다”고 설명했다.

수출정책도 내년에는 소비재와 온라인, 지역 창업기업 중심으로 더 세분화될 전망이다. 중기부에 따르면 지난해 중소기업 수출은 역대 최고치를 기록했고, 올해 1분기에도 최대 실적을 이어갔다. 한 장관은 “최근 소비자 분야의 약진과 중소 브랜드에 대한 선호가 굉장히 커지고 있다”며 “뷰티뿐 아니라 식품도 굉장히 좋아지고 있어 소비자 분야를 어떻게 정책적으로 보완해 갈지가 중요하다”고 말했다.

특히 K-뷰티는 중기부가 보는 대표 성장 분야다. 한 장관은 “지금처럼 대한민국의 화장품 브랜드가 많은 적이 없었고, 전 세계적으로도 유례가 없는 일이라고 생각한다”며 “신상품을 빨리 만들어내고 새로운 브랜드를 빨리 만들어내는 힘이 있다”고 했다. 그는 최근 화장품 전시회 현장 분위기를 전하며 “올해 분위기가 굉장히 다르다는 이야기를 들었다”며 “방문 업체와 브랜드, 바이어 규모가 작년보다 달라졌다는 말이 많았다”고 말했다.

중기부는 K-뷰티와 K-푸드 등 소비재 수출기업이 해외 시장에서 부딪히는 인증·통관·표준 문제도 더 적극적으로 지원할 방침이다. 한 장관은 “203개국, 206개국을 이야기한다는 것은 나라별 표준 관련 부분까지 다 도와드려야 한다는 뜻”이라며 “식약처나 보건복지부도 함께 적극적으로 봐줘야 할 부분이 있다”고 했다.

지역 창업기업의 글로벌 진출도 내년 정책의 주요 축이다. 한 장관은 “지역에 가서 지역 펀드와 글로벌 펀드를 만들면서 사업 생태계를 바로 지역에서 글로벌로 연결하자는 방향성을 갖고 있다”며 “로컬에서 나타나는 젊은 창업자들의 수출 욕구도 굉장히 높고, 그것을 잘 해낼 수 있는 상황”이라고 말했다. 이어 “수출은 시장 판로 개척이 가장 중요한 부분”이라며 “한국 시장만으로 가기 어렵다는 것은 누구나 알고 있는 만큼 중기부의 역할이 훨씬 더 확장돼야 한다”고 강조했다.

소상공인 정책은 금융지원 방식의 재설계가 추진된다. 한 장관은 “금융 지원은 내년에는 방안을 바꿔봐야 하지 않느냐는 이야기를 하고 있다”며 “소상공인 금융 대출에 어느 정도 규모가 필요한지 먼저 산정하고, 정부가 직접 하는 방식이 좋을지 금융기관과의 2차 보증 방식으로 규모를 늘릴지 논의하고 있다”고 했다.

대형 유통업체와 소상공인 간 상생도 내년 과제로 남는다. 대형마트 심야 영업 제한 완화 논의와 관련해 한 장관은 “소상공인 입장에서는 굉장히 위기를 느낄 수밖에 없는 일”이라며 “그분들이 할 수 있는 의사 표현은 그것대로 받아야 한다”고 말했다. 다만 그는 “중기부가 할 일은 상생안을 만들고, 전통시장이 지금보다 훨씬 더 잘 갈 수 있는 방안을 정책적으로 보완하는 것”이라고 했다.

기업의 사회적 책임도 중기부의 상생정책 안에서 더 중요해질 전망이다. 한 장관은 “기업들이 가져야 하는 상생은 농산물을 같이 사주고 판매를 늘리는 것도 있지만, 사회의 일원으로서 기업이 가져야 할 책임 차원에서 봐야 하는 부분”이라고 말했다. 단순한 납품·구매 협력을 넘어 기업이 지역사회와 소비자, 협력업체와 어떤 관계를 맺을 것인지가 상생의 기준이 될 수 있다는 뜻이다.

중기부는 지난 1년간 152회 현장을 찾아 23건의 대책과 78건의 법·제도 개선을 추진했다고 밝혔다. 올해부터는 현장 의견을 데이터 기반으로 다시 분류하고, 기업 성장 단계별 정책 대상을 정교하게 나누는 작업에 속도를 낸다는 계획이다.

한 장관은 “전체 방향을 한꺼번에 틀기에는 너무 많은 기업에 미치는 영향이 있다”며 “성공적인 과제 몇 가지를 보고 이후 확장해 가겠다”고 말했다. 중기부의 내년 정책은 한정된 재원을 나눠주는 방식에서 벗어나, 성장할 기업을 키우고 지역과 글로벌 시장을 잇는 방향으로 재편될 전망이다.

스타벅스 코리아가 ‘5·18 민주화운동’ 폄훼 논란으로 물의를 일으킨 데 대해선 한 장관은 동반성장 포상 취소를 검토했으나, 취소 요건에 해당하지 않는 것을 확인했다고 밝혔다. 스타벅스는 2022년 3월 중기부 산하 동반성장위원회와 업무협약을 맺고 매년 계절 상생한정 음료를 전국 소상공인 카페에 무상 제공해왔다. 이 사업이 대기업과 소상공인 간 상생 모범 사례로 평가받아 지난해 11월 동반성장 단체부문 유공으로 포상을 받았다.

한 장관은 기업의 상생을 좁게 봐선 안 된다고 했다. 한 장관은 “농산물 사주는 것만이 상생이라고 생각하지 않는다”며 “기업 규모가 커지면 사회적 메시지를 내야 하는 시기가 온다. 예전에는 경영자 책임만 이야기했는데, 이제는 직원 개인의 행동도 회사 이미지에 영향을 미치는 시대다. 회사가 커질수록 직원 한 명의 일탈이 회사 전체에 영향을 미친다”고 강조했다.