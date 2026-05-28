네오쿨·뱀부에어·시어서커 소재 원단의 시원한 촉감과 여유로운 핏

[헤럴드경제=정찬수 기자] BYN블랙야크그룹이 전개하는 나우(nau)가 ‘2026 여름 냉감 원피스’를 출시했다고 28일 밝혔다.

신제품은 접촉 냉감 기능의 ‘네오쿨 원피스’, 천연 뱀부 혼방 소재의 ‘뱀부에어 원피스’, 시어서커 원단을 적용한 ‘시어서커 원피스’ 등 3종이다. 몸을 조이지 않는 여유로운 핏으로 폭염과 높은 습도에도 쾌적함을 유지할 수 있도록 냉감·흡습·통기성 소재를 활용했다.

지난해 출시 직후 완판을 기록한 ‘네오쿨 원피스’는 리사이클 소재 기반의 냉감 나일론 소재를 사용해 입는 순간 시원함을 전달한다. 퍼프 소매가 포인트인 세미 루즈 핏 디자인으로 블랙·라이트 블루·라이트 그레이 3가지 컬러로 출시됐다.

‘뱀부에어 원피스’는 대나무 유래 천연 뱀부와 나일론을 혼방한 소재를 적용했다. 브이넥과 보트넥 2가지 디자인에 블랙·화이트 2가지 컬러로 구성됐다. ‘시어서커 원피스’는 리사이클 소재로 제작한 시어서커 원단을 사용해 통기성이 뛰어나다. 레귤러 핏 기본형과 드레시한 무드의 넥 셔링 원피스 2가지다.

나우 관계자는 “여름 원피스 컬렉션은 무더운 날씨 속에서도 몸을 조이지 않는 편안한 착용감과 시원한 기능성을 동시에 구현하는 데 집중했다”며 “일상부터 여름 휴가지까지, 시원한 스타일을 완성하길 바란다”고 전했다.