일품진로 고연산, 2019년 첫 출품 이후 매년 대상 일품진로25·일품진로 오크25·일품진로 오크43 금상

[헤럴드경제=정찬수 기자] 하이트진로가 ‘2026 몽드셀렉션(Monde Selection)’에서 일품진로 브랜드 제품 4종이 수상했다고 28일 밝혔다.

‘일품진로 25년산’은 대상(Grand Gold)을, ‘일품진로25’·‘일품진로 오크25’·‘일품진로 오크43’ 3개 제품은 금상(Gold)을 수상했다. 일품진로 브랜드는 2018년부터 9년 연속 수상을 이어가고 있다. 특히 ‘일품진로 고연산’ 제품은 첫 출품인 2019년부터 올해까지 8년 연속 대상을 수상했다.

‘일품진로 오크’ 라인은 국내 최대 규모 목통 숙성실에서 숙성된 원액을 블렌딩한 제품이다. 일품진로 브랜드는 국제 수상 성과와 함께 국내에서도 2026년 1분기 기준 전년 동기 대비 약 7.4% 판매 성장률을 기록하며 증류식 소주 시장을 선도하고 있다.

하이트진로 마케팅실 관계자는 “일품진로 브랜드 제품이 출품 이후 줄곧 우수한 성적을 거두고 있는 것은 품질에 대한 철학과 노력이 국제적으로 인정받은 결과”라고 말했다.