중소기업 무역 진출 지원하는 AI 에이전트 전자상거래 전 과정 도와…글로벌 수요 대응 ‘코크리에이티브 피치’ 한국 부문 개최 예정

[헤럴드경제=차민주 기자] 알리바바닷컴이 에이전틱 인공지능(AI) 에이전트 플랫폼 ‘아시오 워크(Accio Work)’를 출시해 한국의 중소기업 시장을 공략한다.

28일 션 양 알리바바닷컴 아시아태평양(APAC) 지역 총괄 본부장은 서울 중구 롯데호텔 서울에서 열린 기자 간담회에 참석해 “아시오 워크는 중소기업과 1인 창업자들이 규모 있는 기업 수준의 운영 역량을 바탕으로 글로벌 시장에 진출하고, 사업을 운영할 수 있도록 지원하고자 개발됐다”며 이같이 밝혔다.

아시오 워크는 한정된 자원과 인력으로 글로벌 시장 진출이 어려운 중소기업을 위한 AI 에이전트 플랫폼이다. 시장 조사부터 상품 기획, 가격 협상, 스토어 운영까지 전자상거래 전 과정을 AI 에이전트가 지원해 준다. 단순 질의응답 중심의 기존 AI와 달리, 사용자의 업무 지시를 실제로 실행한다는 것이 특징이다.

양 본부장은 AI 시대에 발맞춰 무역 시장이 AI 에이전트 중심으로 재편될 것이라고 내다봤다. 그는 “현재 무역 시장은 AI 기반의 소싱 지원, 디지털 결제, 스마트 물류 설루션이 결합해 효율성이 높아지고 있다”며 “다가오는 미래 무역 업계는 에이전트 투 에이전트 시대로 진입할 것으로 내다보고 있으며, 아시오 워크는 이를 대비한 제품”이라고 했다.

양 본부장은 이 같은 흐름 아래, 무역 시장에 진출한 중소기업이 3가지 한계에 직면하고 있다고 설명했다. 구체적으로 ▷높은 적응 및 학습 부담 ▷전문 인력 부족 ▷과도한 운영 업무다.

그는 아씨오 워크를 활용하면 이 같은 문제를 해결할 수 있다고 강조했다. 양 본부장은 “AI 에이전트가 글로벌 무역에 필요한 지식을 24시간 지원해 구성원의 인지적 장벽을 낮춰, 인력의 효율을 높일 수 있다”며 “중소기업의 운영을 간소화하고, 비용을 절감해 비즈니스 성장을 확대하는 것이 우리의 목표”라고 했다.

구체적으로 중소기업이 제품과 스토어, 상품 등록을 빠르게 시작할 수 있도록 지원하고, 파일과 비즈니스 정보를 별도 코딩 없이 맞춤형 도구를 활용해 관리하도록 돕는다. 또 제품 기획 업무에도 긴밀하게 협력하며, 경쟁사·시장 흐름 분석도 자동화한다.

알리바바닷컴은 한국 시장에 대한 글로벌 수요가 늘어나고 있는 만큼, AI 비즈니스 도구를 지원해 시장 확장 속도를 높이겠단 포부다. 양 본부장은 “지난해 7월 한국에 무역 안전 결제 서비스 ‘트레이드 어슈어런스(Trade Assurance)’를 도입한 후 시장 내 가파른 성장세를 이어가고 있다”며 “플랫폼에 신규 입점한 한국 수출기업 수는 전년 대비 18% 증가했으며, 한국 판매자를 대상으로 한 글로벌 바이어 문의도 128% 급증했다”고 했다.

이날 현장에 참석한 마르코 양 알리바바닷컴코리아 지사장은 “글로벌 바이어 문의 증가는 한국 제품에 대한 글로벌 시장의 높은 수요를 보여준다”며 “알리바바닷컴은 단순히 수출 기업 수를 늘리는 데 그치지 않고, 한국 기업이 바이어를 보다 빠르게 발굴하고 상품 등록과 운영 업무를 효율화해 문의를 체계적으로 관리할 수 있는 운영 역량을 지원할 것”이라고 했다.

아울러 알리바바닷컴은 아시오 워크 출시와 함께 ‘코크리에이티브 피치(Cocreative Pitch) 2026’ 한국 부문 개최 계획도 발표했다. 코크리에이티브 피치는 아시오 워크를 기반으로 운영되는 AI 스타트업 경진대회다. 한국 부문인 일반 중소기업, 0-to-1 스타트업, 학생 등 세 개 트랙으로 운영된다. 총상금은 2억원 규모다.

한국 결선은 오는 8월 25일 서울에서 개최되며, 우승팀은 미국에서 열리는 글로벌 ‘코크리에이티브 2026’ 서밋에 한국 대표로 참석하게 된다.