[헤럴드경제=박혜림 기자] 노사 갈등 장기화로 임직원들의 불안감이 커지자 정신아 카카오 대표가 사내 메시지를 통해 사과의 뜻을 밝혔다.

28일 정보기술(IT) 업계에 따르면 정 대표는 이날 오전 사내 공지에서 “여러 우려와 불확실성을 빠르게 해소하지 못하고 있는 점, 진심으로 송구하다”고 말했다.

정 대표는 “(노사간) 협의가 길어지며 크루 여러분의 기다림 또한 길어지고 있는 점도 무겁게 받아들이고 있다”면서 “아직 서로의 입장 차이를 충분히 좁히지 못한 상황이지만 우리는 결국 카카오 안에서 함께 일하며 같은 방향을 향해 나아가야 할 크루”라고 했다.

이어 그는 “서로의 목소리에 더 귀 기울이고 차이를 대화로 풀어가며 다시 하나의 카카오로 힘을 모아갈 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 덧붙였다.

정 대표는 조직 안정화 필요성도 시사했다. 그는 “회사 차원에서 안정적 체계를 수립하고 서비스 관점의 기준을 다시 세우며 함께 방향을 맞춰 나가야 할 때”라고 말했다.

한편 카카오 노조는 임금과 성과급 체계 등을 두고 사측과 이견을 좁히지 못하고 있다. 노조는 다음 달 파업 가능성을 예고한 상태다. 실제 파업으로 이어질 경우 카카오 사상 첫 본사 파업이 된다.