최근 주택시장에서 생활 인프라와 커뮤니티 시설을 함께 갖춘 단지에 대한 관심이 이어지고 있다. 단지 내에서 운동과 휴식, 돌봄, 독서 등 다양한 활동이 가능한 커뮤니티 시설이 주거 선택의 주요 요소로 자리잡는 분위기다.

실제 최근 분양시장에서는 커뮤니티 특화 단지들이 수요자들의 관심을 받고 있다. 다양한 커뮤니티 시설과 차별화된 설계를 적용한 단지들이 청약시장에서 경쟁력을 보이고 있다는 분석이다.

한국갤럽조사연구소와 희림건축, 알투코리아가 발표한 ‘2026 부동산 트렌드’에서도 스카이 커뮤니티와 게스트하우스, 취미형 커뮤니티 시설 등이 최근 주거 트렌드로 제시됐다.

업계에서는 커뮤니티 시설이 단순 부대시설을 넘어 단지 경쟁력을 좌우하는 요소로 자리잡고 있다고 보고 있다. 생활 편의성과 주거 만족도를 높일 수 있는 단지에 대한 선호가 이어지고 있다는 설명이다.

이런 가운데 강원특별자치도 강릉시 송정동 일원에 공급되는 ‘강릉 우미 린 더 프리미어’가 견본주택을 운영 중이다. 해당 사업은 한국토지신탁이 시행하고 우미건설이 시공을 맡았다.

단지는 지하 2층~지상 21층, 10개 동, 총 772가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 ▲84㎡ 534가구 ▲117㎡ 120가구 ▲125㎡ 118가구로 구성됐다. 전체 가구 중 약 31%가 전용 85㎡ 초과 중대형으로 공급된다.

단지는 타워형 특화설계를 적용해 세대 간 간섭을 줄이고 공간 활용도를 높인 것이 특징이다. 강릉시 최대 규모로 조성되는 스카이라운지를 비롯해 다양한 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다. 입주민들은 주민카페와 피트니스클럽, GX룸, 스크린골프룸, 골프연습장, 퍼팅존, 탁구장, 작은도서관, 유아문고, 다함께돌봄센터 등 다양한 커뮤니티 시설을 이용할 수 있다.

단지 내 북카페에는 교보문고 도서 큐레이션 서비스가 도입될 예정이며, 약 4500권 규모의 추천 도서와 함께 관련 서비스가 제공될 계획이다. 또한 디지털 의료·건강관리 솔루션 기업과 연계한 입주민 대상 헬스케어 서비스도 도입 예정이다.

입지 환경도 갖췄다. 단지 바로 앞에 동명초등학교가 위치해 있으며, 반경 약 1.3km 내에 한솔초, 동명중, 경포고, 강릉시립도서관 등이 자리하고 있다. 견본주택 방문 이벤트도 진행된다. 오는 5월 30일과 31일 현장 방문 고객을 대상으로 추첨 이벤트가 예정돼 있다.

한편 ‘강릉 우미 린 더 프리미어’ 견본주택은 강원특별자치도 강릉시 교동 일원 강릉시 문화예술관 인근에 위치한다.