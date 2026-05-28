[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 초방빙 승부가 예상되는 6·3 지방선거 전남 담양군수 후보자 토론회에서 각종 의혹과 정책에 대한 공방전이 펼쳐졌다.

28일 담양군선거방송토론위원회 주관으로 KBS 광주방송총국에서 생방송으로 열린 토론회에는 더불어민주당 박종원, 조국혁신당 정철원, 무소속 최화삼 등 후보 3명이 참석했다.

후보자들은 주도권 토론을 통해 서로에 대한 공세 수위를 높였다.

정 후보는 박 후보를 상대로 지난해 캠핑장 현금 제공 의혹과 관련해 “수사 결과 선거법 위반 소지가 확인되면 정치적 책임을 질 의향이 있느냐”고 물었다. 이에 박 후보는 “아이들에게 용돈을 주라고 준 것이다. 사법 문제에 철저히, 당당하게 응하겠다”고 대응했다.

최 후보는 박 후보의 달빛내륙철도 담양역 기점 유치 공약과 대덕 분기점 나들목 변경 공약의 현실성 여부와 정 후보를 상대로 예산 확보 전략과 농어촌 기본소득 신청을 포기한 경위를 질의했다.

정 후보는 마무리 발언에서 최근 지역 언론을 통해 제기된 여러 의혹에 대해 “허위 보도와 선거 개입에 해당한다”며 법적 대응에 나설 것을 시사했다.

토론회에서는 행정통합 이후 담양군의 권한과 재정 자율성 확보 방안도 쟁점이 됐다.

박 후보는 “권한·재정·인사 자율성을 반드시 지켜내고 담양 전용 특별회계와 기금을 확보하겠다”고 밝혔다.

정 후보는 “그린벨트 해제와 규제 완화, 달빛철도 조기 착공, 광역교통망 확충을 위해 북부권 광역 단위 협의회를 만들겠다”며 군민 참여 확대를 통한 재정 자율성 강화를 제시했다.

최 후보는 상설 협의 구조와 군 단위 예산 방어, 대형 프로젝트 선제 발굴을 약속했다.