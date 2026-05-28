[헤럴드경제=이원율 기자]도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “(미국)민주당에 축하를 보낸다”고 썼다고 연합뉴스는 전했다.

26일(현지시간) 11월 중간선거에 앞서 치러진 미국 야당 민주당 후보 경선에서 앨 그린(텍사스) 연방 하원의원이 패한 데 따른 것이다. 그린 의원은 트럼프 대통령에게 정적(政敵)이었다.

트럼프 대통령은 이어 “앨 그린이 압도적 표차로 의석을 잃었다”며 “나는 다음 국정연설 때 그자가 나에게 소리를 지르고 지팡이를 휘두르는 꼴을 못 보게 돼 아쉬울 것”이라고 조롱했다.

연합뉴스 보도에 따르면 그린 의원은 텍사스 18선가구 민주당 경선 결선투표 결과 크리스천 메네피 의원에게 압도적 표차로 패했다. 메네피 의원은 69.4%를 득표했다. 그린 의원은 30.6%를 기록했다.

메네피 의원은 이 선거구의 실베스터 터너 의원이 지난해 3월 갑자기 사망한 후 올 초 이뤄진 보궐선거에 당선, 초선 배지를 단 정치 신인이다.

지난 2004년 텍사스 9선거구에서 처음 당선된 후 이곳에서 11선에 성공한 그린 의원은 텍사스주 선거구 재획정에 따라 자신의 선거구가 나뉘자 18선거구로 옮겨 12선을 노려봤지만 좌절했다.

트럼프 대통령과 정치적 ‘악연’

트럼프 대통령과 그린 의원은 정치적 악연이 있다.

그린 의원은 지난해 3월 트럼프 대통령이 의회에서 연설을 하는 당시 자리에서 일어나 지팡이를 들고서 소리를 지르며 항의했다. 마이크 존슨 하원의장의 제지에도 항의를 이어가다가 결국 퇴장당했다.

이에 공화당 소속 댄 뉴하우스 의원(워싱턴)이 그린 의원에 대한 견책 결의안을 발의했다. 찬성 224명, 반대 198명, 기권 2명으로 통과됐다. 공화당 의원들이 결의안 통과를 주도한 가운데, 일부 민주당 의원들도 찬성표를 던진 것으로 전해졌다.

그린 의원은 올해 2월 트럼프 대통령의 의회 국정연설장에서도 항의 모습을 보였다.

그는 트럼프 대통령이 입장할 때 ‘흑인은 유인원이 아니다’라는 손팻말을 들었다. 트럼프 대통령이 국정연설을 하기 얼마 전 SNS에 흑인인 버락 오바마 전 대통령 부부를 원숭이에 빗댄 영상물을 올린 데 대한 반발로 읽혔다. 그린 의원은 이에 미국 정치권에서는 트럼프 대통령에 맞서는 강성 인사로 꼽히기도 했다.