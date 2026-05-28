자본력 막강한 C-프랜차이즈 공습 하이디라오·차지 등 성공 벤치마킹 내수 포화에 해외진출 교두보로 韓 주목

[헤럴드경제=강승연 기자] 중국 최대 커피 프랜차이즈인 루이싱 커피(luckin coffee·瑞幸)가 국내 진출을 타진하는 것으로 알려졌다. 하이디라오·차지(CHAGEE) 등 성공에 힘입어 C-프랜차이즈들이 글로벌 진출의 교두보로 한국을 노리고 있다는 분석이 나온다.

28일 업계에 따르면 루이싱 커피의 중국 법인(Luckin Coffee Group Co. ltd)은 국내에서 ‘루이싱’, ‘luckin coffee’, ‘瑞幸’, ‘luckin coffee Express’, ‘luckin coffee pop MINI’ 등에 대한 상표권 등록을 마쳤다.

루이싱 커피의 영문명인 ‘luckin coffee’의 경우, 커피·차 등 상품 분류로는 지난 2021년에 일찌감치 상표권 등록을 마쳤다. 올 3월엔 지정상품을 달걀·버터·우유·식용젤리 등으로 해서 추가로 상표권을 등록했다. 코코넛라테·버터라테 등 대표 메뉴와 디저트 메뉴를 고려한 것으로 보인다. 파란색 사슴 로고 역시 지난해 12월 상표로 등록했다.

2017년 탄생한 루이싱 커피는 가성비 전략과 다양한 맛을 앞세워 2022년 스타벅스를 제치고 중국 최대 커피 체인에 등극했다. 지난해 연 매출은 9조원에 달했다. 중국 내 매장 수는 3만개를 웃돈다. 3월에는 미국 커피 브랜드 블루보틀을 네슬레로부터 인수하며 몸집을 키웠다.

해외 사업은 미국·싱가포르·말레이시아에서 펼치고 있다. 인접 국가인 싱가포르·말레이시아 진출에 이어 스타벅스의 본고장인 미국에도 매장을 냈다. 특히 미국에서는 뉴욕 맨해튼에 10여개 매장을 출점하며 공격적인 행보를 이어가고 있다. 한국 상표권을 확보한 만큼, 국내 시장 진출이 임박했다는 관측이 나온다.

루이싱 커피 외에도 다양한 C-프랜차이즈가 국내 시장을 엿보고 있다. 상하이 관광이 유행하면서 현지 딤섬 맛집으로 유명해진 중국 딤섬 프랜차이즈 점도덕(点都德)도 지난해 말 국내 상표권을 등록했다. 무협 콘셉트 훠궈 프랜차이즈 촉대협(蜀大侠)과 중국 사천요리 전문점 타이얼(太二酸菜鱼)도 상표권을 획득한 상태다.

국내 진출의 배경은 먼저 상륙한 브랜드의 잇따른 성공이다. 이른바 ‘장원영 밀크티’로 입소문을 탄 중국 밀크티 브랜드 차지는 지난달 30일 강남·용산·신촌에 매장을 연 지 한 달도 안 돼 역삼·시청에도 매장을 냈다. ‘3~4시간 대기는 기본’이라는 말이 나올 정도로 인기가 뜨겁다. 차백도·헤이티·미쉐 등 다른 차(茶) 브랜드들도 덩달아 인기다.

훠궈 브랜드도 마찬가지다. 하이디라오는 지난해 국내에서 1177억원의 매출을 올렸다. 매장 수가 12개밖에 되지 않는다는 점을 고려하면 매장당 연 100억원의 매출이 발생한 셈이다. 1인용 훠궈로 SNS(사회관계망서비스)에서 인기를 얻은 용가회전훠궈와 상상라오 등도 빠르게 점포를 늘리고 있다.

기준이 까다로운 한국에서 인정을 받으면 글로벌 시장에서 성공 가능성이 높아진다는 상징성도 있다. 박승찬 용인대 중국학과 교수는 “한국에서 외국 브랜드가 성공하기 힘들다는 인식이 있었는데, 최근 하이디라오·차지 등 성공 사례를 보면서 자신감을 얻은 것으로 분석된다”며 “중국 내수 시장이 포화된 데다 해외 진출을 장려하는 중국 정부 기조와 맞물려 C-프랜차이즈의 상륙은 앞으로도 계속될 것”이라고 말했다.