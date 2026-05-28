광주서 노동존중 캠페인 개최…이름 새긴 안전모 전달 “이주노동자도 함께 일하는 동료”…울산 이어 경북서도 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 산업현장 내 이주노동자에 대한 차별적 호칭 문화를 개선하기 위한 전국 순회 캠페인에 나섰다. 단순히 “야, 너”라고 부르는 관행 대신 이름을 부르며 함께 일하는 동료로 존중하자는 취지다.

노동부는 28일 광주광역시 광주교통공사 대회의실에서 4개 노동권익재단과 함께 ‘이주노동자 노동존중 캠페인’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사에는 광주 지역 기업 대표와 이주노동자 등 약 100명이 참석했다. 행사 참가자들은 이주노동자 이름이 새겨진 안전모를 전달하며 상호 존중 문화와 안전한 일터 조성의 의미를 되새겼다.

이번 캠페인은 노동부와 공공상생연대기금·금융산업공익재단·사무금융우분투재단·전태일재단 등 4개 노동권익재단이 지난 4월 체결한 ‘이주노동자 노동권익 향상을 위한 업무협약’의 후속 조치다. 산업현장에서 관행처럼 사용돼 온 비인격적 호칭 문화를 개선하고, 이주노동자를 동등한 노동 구성원으로 존중하는 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

노동부와 노동권익재단은 지난 4월 울산에서 첫 공동 캠페인을 진행했으며, 다음 달에는 경북 지역에서도 행사를 이어갈 예정이다. 정부는 앞으로도 전국 산업현장을 순회하며 노동존중 캠페인을 지속 추진할 계획이다.

손필훈 노동부 기획조정실장은 “이주노동자가 존중받으며 안전하게 일할 수 있는 일터를 만들기 위해서는 현장의 인식 개선이 무엇보다 중요하다”며 “노동부는 노동권익재단과 함께 서로 존중하는 문화가 산업현장에 자리잡을 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.