케플러와 ‘해운정보 교류 및 공동협력 확대’ 업무협약 체결

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 한국해양진흥공사(해진공)는 27일 오후 서울 롯데호텔에서 글로벌 해운·물류 정보 전문기관인 케플러(Kpler)와 해운정보 교류 및 공동협력 확대를 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 해진공이 자체 개발해 공표하고 있는 건화물선 운임지수인 KDCI(KOBC Drybulk Composite Index)와 특집 리포트 등 해운 정보의 글로벌 활용 기반을 넓히기 위해 추진됐다.

케플러는 위성 위치추적장치(AIS), 항만정보, 통관자료 등을 통합해 석유·가스·철광석 등 주요 원자재 해상 물동량 흐름을 분석하는 해운·물류 데이터 전문기관이다.

양 기관은 이번 협약에 따라 ▷해운시장 데이터 및 인사이트 상호 교환 ▷한국 해운산업의 디지털 전환을 위한 공동연구 발굴 ▷세미나·워크숍 등 지식교류 활동을 추진한다.

특히 해진공이 발간한 특집 보고서를 케플러의 정보망인 ‘쉬핑 인사이트(Shipping Insight)’ 페이지에 수록한다. 또 선박의 이동 현황과 위치 정보를 실시간으로 제공하는 ‘마린트래픽’이 제공하는 드라이벌크선의 위치 정보 데이터에 KDCI 지수가 벤치마킹 운임으로 게재되며, 해진공 직원의 역량 강화를 위한 내부 교육 지원 등도 함께 진행된다.

양 기관은 향후 실무협의를 통해 데이터 활용 범위와 공동연구 주제 선정 등 세부 실행 계획을 순차적으로 수립하는 한편 협력을 통해 도출된 결과는 해진공이 발간하는 시황 리포트, 특집 보고서, 세미나 등을 통해 국내 해운기업 및 유관기관에 제공된다.

해진공은 이번 협약을 통해 글로벌 데이터 기반 분석 체계를 강화하고, 국내 해운시장 정보의 국제적 신뢰도를 높여나갈 방침이다.