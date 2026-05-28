레이싱 타이어 벤투스 Z215 ·벤투스 Z210 공급

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어)는 레이싱 타이어를 독점 공급하는 세계 최정상급 모터스포츠 대회 ‘2026 월드 랠리 챔피언십(WRC)’ 7라운드 ‘일본 랠리’가 오는 31일까지 일본 아이치현과 기후현 일대에서 열린다고 28일 밝혔다.

이번 대회는 일본 완성차 업체 토요타 본사가 위치한 토요타시를 거점으로 진행된다. 총 20개 스페셜 스테이지(SS), 302.82㎞ 규모의 타막 랠리로 치러진다.

일본 랠리는 좁은 도로 폭과 연속 코너 구간, 가파른 절벽과 방호벽 등이 이어지는 고난도 산악 코스로 유명하다. 안개와 국지성 강우, 급변하는 노면 온도와 습도까지 변수로 작용해 정밀한 차량 제어와 타이어 성능이 승부를 좌우할 전망이다.

한국타이어는 이번 대회에 타막 전용 레이싱 타이어 ‘벤투스 Z215’와 ‘벤투스 Z210’을 공급한다. 벤투스 Z215는 마른 노면에서 우수한 코너링과 핸들링 성능을 제공하며, 벤투스 Z210은 젖은 노면 환경에서 배수 성능과 접지력을 강화한 제품이다.

한국타이어는 두 제품 모두 급격한 노면 변화와 연속 코너 구간에서도 안정적인 그립 성능을 유지할 수 있도록 설계했다고 설명했다.

드라이버 챔피언십에서는 ‘토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀’의 엘핀 에반스가 123점으로 선두를 달리고 있다. 타카모토 카츠타가 111점으로 뒤를 추격 중이다.

한편, 한국타이어는 글로벌 프리미엄 완성차 브랜드를 대상으로 신차용 타이어(OE) 공급을 확대하며 일본 시장 내 입지도 강화하고 있다. 현재 토요타와 닛산, 혼다 등 일본 주요 완성차 브랜드 차량에 타이어를 공급하고 있다.