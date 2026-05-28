범죄 대상 540만명 이용자 보호 컴퓨터 비전 등 100개 이상 보안모델 가동

[헤럴드경제=유동현 기자] 바이낸스가 최근 1년간 약 16조원 규모의 딥페이크, 피싱 봇 등 인공지능(AI) 악용 범죄를 차단했다.

바이낸스는 자체 AI 방어 체계를 가동해 지난해 1분기부터 올 1분기까지 105억3000만달러(15조8160억원) 규모 AI 범죄 피해를 예방했다고 28일 밝혔다. 540만명 이상 사용자가 AI 범죄로부터 보호됐고, 3만6000개 이상 주소가 악성 블랙리스트로 처리됐다.

바이낸스는 AI 기술이 발전하면서 범죄 공격 실행 비용이 낮아지고 전문 기술 없이도 가능한 환경이 조성됐다고 설명했다. 바이낸스 리서치에 따르면 지난해 전세계 디지털자산 관련 사기 규모는 전년 대비 30% 증가한 약 170억달러로 추정된다. 반면 스마트 컨트랙트 공격 비용은 전월 대비 22% 하락한 계약당 1.22달러 수준이고, 고도화된 AI 모델을 통한 공격 성공률은 72.2%에 달하는 것으로 파악됐다.

바이낸스는 자체 AI 방어 체계로 24개 이상 AI 기반 이니셔티브와 100개 이상의 보안 모델을 운영하고 있다고 밝혔다. 이 중 컴퓨터 비전 기술은 가짜 결제 증빙 탐지에, 실시간 언어 분석은 개인 간 거래의 사기 패턴을 막는 데 활용된다. 특히 AI 의사결정 시스템을 통해선 카드 사기 발생률을 업계 평균 대비 60~70%까지 낮췄다는 설명이다. 여기에 ‘바이낸스AI 프로(Binance AI Pro)’를 도입해 AI 에이전트가 관리하는 자산을 메인 계정과 분리하고, 출금 권한을 엄격히 제한하고 있다고 덧붙였다.

바이낸스는 올해 1분기 17만9000명 이상의 사용자에게 계정 탈취(Account Takeover·ATO) 예방 교육 프로그램도 실시했다. 지난해 국내에서 경찰청, 검찰청 등과 협력 체계를 구축하고, 국내외 관계자 600여명을 대상으로 가상자산 추적 기법을 공유하고 수사관 대상 교육을 진행했다. 사법기관과도 협력하며 연간 7만1000건 이상 공식 법 집행 요청을 처리했다.

바이낸스 관계자는 “AI 시대의 사용자 보호는 단순히 사기를 예방하는 단계에서 끝나는 것이 아니라, 위협 발생 이후의 대응과 협업, 자산 복구까지 이어지는 전 과정으로 확장돼야 한다”며 “AI 범죄 기술이 빠르게 진화하는 만큼 실시간 탐지, 사용자 보호, 교육 시스템 전반을 지속 강화해 보다 투명하고 안정적인 거래 환경 구축할 수 있도록 집중하겠다”고 강조했다.