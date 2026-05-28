제35회 수당상 시상식 개최 황일두 포항공대 교수·조성배 연세대 교수 수상

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼양그룹의 장학재단인 수당재단은 지난 27일 서울 소공동 롯데호텔에서 ‘제35회 수당상 시상식’을 개최했다고 28일 밝혔다.

수당상은 삼양그룹 창업자 수당 김연수 선생의 산업보국과 인재육성 정신을 잇기 위해 제정됐다. 국가와 사회발전에 훌륭한 업적을 이룬 연구자들을 매년 2명씩 선정해 각각 상금 2억원과 상패를 수여하고 있다. 올해 수당상 수상자로는 황일두 포항공과대학교 생명과학과 석천석좌교수와 조성배 연세대학교 컴퓨터과학과 교수가 선정됐다.

기초과학 부문 수상자인 황일두 교수는 식물 바이오매스(생물에서 유래한 자원) 생산과 친환경 작물 개발에 핵심이 되는 발달 신호 전달 체계 및 관다발의 진화 원리를 규명해 식물 발달 생물학 발전에 기여한 공로를 인정받았다. 황일두 교수는 “우리 사회와 학문 발전에 기여할 수 있도록 더욱 겸허하고 성실한 자세로 연구에 임할 것”이라고 소감을 밝혔다.

응용과학 부문 수상자인 조성배 교수는 독창적인 복합 인공지능 연구로 산업 현장에서 발생하는 문제들을 해결한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다. 조성배 교수는 “앞으로도 우리나라가 인공지능을 통해 사회적 가치를 창출하고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김윤 수당재단 이사장은 “끊임없는 탐구심과 포기하지 않는 도전정신으로 훌륭한 업적을 남기신 두 분께 감사와 경의를 표한다”며 “앞으로도 깊이 있는 연구로 학계 발전을 이끄시고, 후학 양성에도 정진해 수당상의 인재육성 정신을 이어가길 기대한다”고 전했다. 삼양그룹 회장인 김윤 이사장은 양영재단, 수당재단의 이사장을 맡고 있다.

한편, 수당상은 기초과학, 인문사회, 응용과학 3개 부문에서 추천서를 접수 받아 부문 상관없이 높은 업적을 이룬 연구자 2인을 선정해 상을 수여하고 있다.