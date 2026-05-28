계획보다 최대 5주 일찍 오픈 캐리비안 베이 방문객, 예년 대비 2배 증가 6월 중순까지 모든 물놀이 시설 풀가동

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성물산 리조트부문 에버랜드가 야외 물놀이 시설을 조기 가동한다. 예년보다 더위가 빨리 찾아오면서 6월 중순까지 모든 물놀이 시설을 풀가동한다는 방침이다.

28일 삼성물산에 따르면 지난달 중순 재개장한 에버랜드 캐리비안 베이에는 지금까지 약 10만명이 방문하며 예년 대비 물놀이객이 2배 이상 증가했다.

캐리비안 베이 관계자는 “5월에 이례적으로 한낮 최고 기온이 36도에 육박하는 곳이 나올 정도로 전국적인 무더위가 찾아오면서 이른 물놀이를 즐기려는 방문객이 늘고 있는 것으로 보인다”고 말했다.

이에 따라 캐리비안 베이는 파도풀, 메가스톰 등 현재 운영 중인 시설 외에 야외 슬라이드를 당초 계획보다 최대 5주 일찍 가동하기로 헀다.

먼저 오는 29일 타워부메랑고, 타워래프트 등이 추가 오픈하고 30일에는 어드벤처풀과 워터봅슬레이, 서핑라이드 등이 가동에 돌입한다.

타워부메랑고와 타워래프트는 19m 높이 정상에서 출발하는 어트랙션으로, 각각 급강하 후 급류타기와 수직상승 등을 경험할 수 있다.

어드벤처풀에서는 거대한 해골 조형물에서 쏟아지는 2.4t의 물세례를 맞을 수 있다. 아쿠아루프, 와일드블라스터 등 인기 야외 물놀이 시설들도 다음달 20일까지 순차 오픈할 예정이다.

한편, 다음달 12일부터는 캐릭터 포토존, 테마 먹거리와 굿즈, 뮤직파티 등 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있는 캐리비안 베이 여름축제가 시작된다.