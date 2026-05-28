[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 박지현이 아버지의 위암 투병 사실을 밝혔다.

27일 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에는 박지현이 게스트로 출연했다.

박지현은 최근 백상예술대상에서 ‘은중과 상연’으로 작품상을 받았다.

박지현은 이때 캐릭터 연기를 위해 아버지에게 자문했다면서 “저희 아버지께서 의사신데 그런 면에서 자문한 것도 있고 ‘재벌집 막내아들’ 공개 당시에 (아버지가) 암에 걸리셨다”고 말했다.

이어 “가족들이 힘들어했다”며 “특히 어머니가 제일 많이 힘들어하셨다”고 했다.

이어 “‘재벌집 막내아들’ 시청률이 점점 오르던 때 동생한테 전화가 왔다. 식중독 때문에 위쪽에 고름이 발견됐는데, 그게 너무 커서 대학병원에 입원한 김에 다른 검사를 진행했더니 암이 발견됐다고 하더라”고 설명했다.

그러면서 “그때부터 점점 더 안 좋아지셨는데 ‘하나를 나에게 주고 하나를 빼앗아 가려고 하는구나’라는 생각이 들었다”며 “계속 아버지가 아프셨기 때문에 마음이 많이 불편했다”고 털어놨다.

박지현은 ‘은중과 상연’을 촬영하며 아버지를 많이 떠올렸다고 밝혔다.

박지현은 “대본 받았을 때 사실 아버지가 아주 괜찮아진 상태였다”며 “아버지한테 이런 것들을 많이 물어봤다. ‘그 정도의 아픔은 어떤 아픔이냐’고. 환자분들이 어떻게 고통을 이겨내시는지 조언을 구했다”고 했다.

끝으로 박지현은 “아버지가 아프신 동안 제가 연기로 성과 보여드린 게 아버지는 더 뿌듯하셨지 않을까 생각이 든다. 팬분들이 올린 게시글 다 ‘좋아요’ 누르신다. 그런 걸 보며 묵묵히 활동해서 좋은 모습 보여드리는 것만이 할 수 있는 일이지 않을까 생각했다”고 전했다.