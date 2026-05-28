역류방지기, 물막이판 무상 설치…여름철 집중호우 침수 피해 예방 지하, 반지하 세대 대상…동 주민센터 및 구청 치수과로 전화, 방문 신청

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 여름철 기습적인 집중호우 태풍으로 인한 침수 피해를 예방하기 위해 ‘침수방지시설 무상 지원 사업’을 추진한다.

구는 과거 시간당 최대 110mm의 기록적인 폭우로 큰 피해를 입었다. 특히 지역 내 저지대와 지하‧반지하 주택이 다수 분포되어 있어 폭우 시 빗물 유입과 하수 역류로 인한 침수 위험이 크다.

이에 구는 매년 침수방지시설 설치를 무상으로 지원하여 피해 예방에 힘쓰고 있다.

지원 시설은 수해 예방 효과가 검증된 ‘물막이판’과 ‘역류방지기’ 두 가지다.

‘물막이판’은 주택 출입구, 지하계단 입구, 반지하 창문 등에 설치되어 노면에 차오른 빗물이 실내로 흘러 들어오는 것을 원천 차단한다.

‘역류방지기’는 집중호우로 공공 하수관의 수위가 상승할 때, 집안 내 욕실, 싱크대, 세탁실 배수구 등으로 오수가 거꾸로 솟구치는 현상을 막아주는 장치다.

신청대상은 지하 및 반지하 세대이며, 신청은 12월까지 가능하다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있으며, 세입자가 신청할 경우 건물 소유주의 동의가 필요하다. 가까운 동 주민센터 또는 구청 치수과로 전화나 방문을 통해 신청 가능하고, 설치 비용은 전액 무료다.

지난해 구는 814여 가구를 대상으로 물막이판 1589개, 역류방지기 2293개를 지원, 침수 취약 가구의 주거 안전성을 높였다.

아울러 구는 근본적인 수방 능력 확충을 위해 대규모 방재 인프라 정비도 병행하고 있다. 구는 316억 원을 투입해 양평1동과 당산1동 일대에 총연장 8.4㎞에 달하는 노후 하수관로를 전면 정비 중이다. 노후화와 파손 등으로 구조적 결함이 발생한 하수관로를 교체해 물의 흐름을 원활히 하고, 집중호우 시 침수 위험을 사전에 차단한다는 방침이다.

최호권 영등포구청장은 “기후변화로 인해 예측하기 힘든 국지성 호우가 잦아진 만큼, 침수 피해 우려 가구는 장마철이 시작되기 전에 미리 신청하시길 당부드린다”며 “앞으로도 철저한 사전 예방 조치로 구민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.