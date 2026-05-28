상하이 IPO 심사 통과…파운드리 SMIC 이어 역대 2위 규모 전망

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국 최대 D램 업체 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 상장 심사를 통과하면서 기업공개(IPO)가 가시권에 들어왔다.

중국 상하이증권거래소는 27일 홈페이지를 통해 CXMT의 과창판(과학혁신판·과학기술주 전용 시장) IPO가 이날 상장심사위원회 심의를 통과했으며, 발행 및 상장 조건과 정보공시 요건 등을 충족했다고 밝혔다.

CXMT는 앞으로 중국 증권감독관리위원회의 등록 및 승인 절차를 거쳐 상장 절차를 마무리할 예정이다.

CXMT는 이번 IPO를 통해 295억위안(약 6조5000억원)을 조달할 계획이다.

상장이 예정대로 이뤄질 경우, 이는 2020년 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 중신궈지(SMIC)가 기록한 523억위안(약 11조5000억원)에 이어 상하이 과창판 역대 두 번째 규모 IPO가 된다.

CXMT는 공모설명서를 통해 올해 상반기 매출액이 1100억∼1200억위안(약 24조3000억∼26조5000억원)으로 전년 동기 대비 612∼677% 증가할 것으로 예상했다. 또 모회사 귀속순이익은 전년보다 2244∼2544% 급증한 500억∼570억위안(약 11조∼12조6000억원)에 달할 것으로 전망했다.

한편 CXMT와 함께 중국 양대 메모리 업체로 꼽히는 낸드플래시 제조사 양쯔메모리테크놀로지(YMTC) 역시 상하이 과창판 상장을 위한 IPO 절차를 진행 중이다.

글로벌 메모리 업계는 오랫동안 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등이 과점 체제를 유지해왔다. D램의 경우 이들 3사의 점유율이 90% 이상이고 낸드플래시 시장 역시 60% 이상을 나눠 점유하고 있다.

하지만 옴디아데이터에 따르면 D램 판매액 기준 CXMT의 시장 점유율은 지난해 2분기 3.97%에서 4분기 7.67%로 올라왔다. 카운터포인트 자료를 보면 같은 기간 YMTC의 낸드 시장 점유율도 9%에서 11%로 상승하는 등 중국 업체들의 추격 속도도 빨라지고 있다.

중국 당국은 최근 ‘첨단 기술 자립자강’과 ‘반도체 자립’ 노선을 내세우면서 자국 기업들의 자금 조달 문턱을 낮추는 데 관심을 기울여왔다.

중국 3대 증권거래소인 상하이·선전·베이징거래소는 이 같은 방침에 발맞춰 올해 2월 첨단 기술 기업들을 위한 재융자 최적화 패키지 조치를 발표하기도 했다.