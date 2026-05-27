[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘코요태’ 멤버 신지가 정신적인 스트레스로 인해 몸무게가 42.9kg까지 빠졌다고 밝혔다.

27일 신지의 유튜브 채널에는 ‘’다음엔 안 하면 안 될까…?‘ 남편의 솥뚜껑 로망실현’ 영상이 올라왔다.

이날 신지와 문원은 집 마당에서 캠핑 분위기를 내며 닭볶음탕을 만들어 먹었다. 식사를 이어가던 중 제작진은 두 사람에게 “요즘도 계속 다이어트 하냐”고 묻자 문원은 “다이어트는 안 하는데 예전처럼 찌지는 않는 것 같다”고 답했다.

이어 신지는 “결혼하고 살이 엄청나게 빠졌다. 몸이 좀 안 좋으면서 살이 빠졌다. 비정상적으로 많이 빠졌다”며 “키 164cm인데 43kg까지 빠졌다. 42.9kg을 봤다”고 밝혔다.

그러면서 신지는 “몸이 아팠다. 잘 먹는데도 좀 그랬다”며 “정신적인 스트레스가 다이어트 효과가 있다”고 씁쓸한 농담을 건네 안타까움을 자아냈다.

이를 듣던 문원은 “여보는 정신적인 스트레스 받아도 머리는 안 빠진다. 나는 스트레스 받으면 머리카락부터 빠진다”고 말해 웃음을 안겼다.

한편 신지는 지난 2일 가수 문원과 결혼식을 올리고 부부가 됐다.