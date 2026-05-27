[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국의 한 유명 호텔에서 고객용 수건으로 변기와 양치 컵을 닦는 영상이 공개돼 논란이 일고 있다.

27일 연합뉴스, 중국 매체 광명일보 등에 따르면 쓰촨(四川)성 청두시의 한 호텔에서 청소 직원이 객실에 비치된 고객용 수건으로 변기를 닦은 뒤 같은 수건으로 양치 컵까지 닦는 모습이 포착됐다.

현지 방송사 기자들이 투숙객으로 위장해 객실에 머물며 촬영 장비를 설치하는 방식의 취재를 통해 이런 사실이 드러났다.

취재진은 안내 데스크에 컵 소독과 수건 교체 등을 요청했고 호텔 측은 청소에 약 40분이 걸린다고 설명했다. 하지만 실제 청소는 7분 만에 끝났다. 청소 직원은 컵을 소독하지 않았고 수건도 교체하지 않은 채 다시 접어 원래 위치에 놓았다.

청두시 또 다른 호텔에서도 고객용 수건으로 객실 곳곳을 닦는 장면이 촬영됐다. 매체는 청소 직원이 수건을 이른바 ‘만능 걸레’처럼 사용했다고 지적했다.

해당 호텔들은 유명 호텔 체인으로 알려졌다. 논란이 불거지자 당국은 해당 호텔들에 대한 조사에 착수했다고 밝혔다.

당국은 호텔 책임자를 불러 즉각 시정 조치를 명령했으며 객실 청소·소독과 침구류 교체, 직원 작업 규정 준수 여부 등을 점검하고 있다고 설명했다.

조사 결과에 따라 엄중히 처분할 방침이며 지역 내 호텔업계를 대상으로 특별 정비·단속을 벌이겠다고 덧붙였다.

앞서 지난 2020년 광둥성 선전의 한 5성급 호텔에서도 직원이 고객용 수건으로 변기를 닦는 영상이 공개 된 바 있다. 지난 2017년에는 하얼빈의 한 고급 호텔에서 변기 솔로 컵을 닦고 변기 물로 객실 바닥을 청소하는 장면이 공개되기도 했다.