[헤럴드경제=장윤우 기자] 개그맨 박명수 전 매니저 한경호 씨가 “폐암 수술하고 3년 만에 모든 게 무너졌다”는 소식을 전했다.

27일 스타뉴스에 따르면 투병 당사자는 한 씨 본인이 아닌 장모인 것으로 확인됐다. 한 관계자가 “어머니도 건강이 좋지 않은 것은 맞지만, 3년 전 수술 후 재발한 분은 장모님”이라고 전한 것으로 알려졌다.

한 씨는 이날 자신의 인스타그램에 “8개가 새로 발견됐고 뇌로 전이됐다. 이젠 더 나빠질 게 없나 보다”라고 적었다.

그는 “어쩌라는 건지, 나한테 죽으라고 계속 하나 보다”라며 힘든 심경도 드러냈다. 프로필에는 “병간호 하고 삽니다”라는 문구도 남겨져 있었다.

한 씨는 2005년부터 약 20년간 박명수와 사실상 1인 기획사 형태로 일해 온 인물이다. MBC ‘무한도전’, 웹 예능 ‘할명수’, JTBC ‘잡스’ 등에 출연하며 대중에게 얼굴을 알렸다. ‘잡스’에서는 연봉 1억 원 수준의 급여를 받는다고 공개해 화제를 모으기도 했다.

두 사람은 지난 4월 결별했다. 박명수는 이후 신동엽, 이수지 등이 소속된 씨피엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 결별 당시 불화설도 불거졌으나 양측은 “서로의 길을 응원하기로 했다”는 입장을 밝힌 바 있다.