[헤럴드경제=나은정 기자] 한 홈쇼핑 업체가 유튜브 채널과 인스타그램 등 소셜미디어(SNS)에 국내 여행 홍보 콘텐츠를 게시하면서 호남 지역 비하 표현을 사용했다는 논란에 휩싸였다.

26일 JTBC ‘사건반장’ 보도에 따르면 최근 H홈쇼핑 공식 유튜브 채널에는 충청·전라·경상·강원 지역의 여행 명소를 소개하는 콘텐츠가 공개됐다.

문제가 된 표현은 광주·담양권 여행지를 소개하는 과정에서 나왔는데, 유튜브 영상과 인스타그램 게시물에는 각각 “여권 챙기지 말고 숟깔(숟가락) 챙겨라잉”, “전라도 여행 갈 땐 여권 대신 수저 챙기세요” 등의 문구가 사용됐다.

이를 두고 온라인상에서는 해당 표현이 극우 성향 온라인 커뮤니티인 일베저장소(일베)에서 광주 및 전라도를 국내 지역이 아닌 외국에 빗대 비하하는 표현이라는 지적이 잇달았다.

실제로 지난 2020년 안경현 SBS 스포츠 야구 해설위원이 유튜브 방송에서 “가방에 항상 여권 있다, 광주 가려고”라는 발언을 했다가 지역 비하 논란이 불거진 뒤 여론의 뭇매를 맞았다. 안 위원은 이후 “결코 지역을 폄하할 의도가 전혀 없었다”며 “해당 표현이 지역 비하 의미를 담고 있는지 몰랐지만, 그 부분마저도 제 불찰”이라고 공식 과했다.

한편 H홈쇼핑 측은 지역 비하 논란에 대해 “해당 문구는 전남도청 공식 블로그의 ‘이국적인 전남 여행지’ 홍보 문구를 참고해 사용했다”고 해명한 것으로 전해졌다. 전남도청은 지난 2월 ‘해외인 듯, 해외 아닌, 해외 같은 전남의 이국적인 여행지’를 홍보하면서 실제로 ‘전남 여행, 여권 챙기지 마세요! 전남의 이국적인 해외 여행지 명소’라는 제목의 글을 공식 블로그에 게시했다.

H홈쇼핑은 “유류할증료 상승으로 해외 대신 국내 여행지를 추천하는 콘텐츠였고, 그 과정에서 자연스럽게 ‘여권’이라는 표현을 사용했다”며 “담당자들은 해당 문구가 지역 비하 의미로 사용된다는 사실을 전혀 몰랐다”고 밝혔다.

현재 논란이 된 영상과 SNS 게시물은 삭제된 상태다.