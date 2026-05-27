[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시는 27일 전기자동차 구매 수요에 대응하고 친환경자동차 보급을 확대하기 위해 28일부터 ‘제2차 전기자동차 민간 보급 사업’을 진행한다.

올해 1월 말 시작된 제1차 사업은 높은 수요로 인해 추가물량 450세대는 2개월 만에 접수가 마감됐다.

차종별로는 전기승용차 350대, 전기화물차 100대이며, 기존 전기승합차 잔여 물량 19대에 대한 신청도 계속 받는다.

광주시는 접수 첫날 신청자가 한꺼번에 몰려 발생할 수 있는 혼선을 막고자 접수 시기를 분산하기로 했다.

전기승용차는 28일 오전 10시부터, 전기화물차는 6월 1일 오전 10시부터 각각 보조금 신청을 받는다.

전기차 보조금은 국비와 지방비를 합산해 차등 지원된다.

지원 금액은 차량 성능과 규모에 따라 전기승용차 최대 754만원, 전기화물차 최대 1365만원, 전기승합차 최대 6500만원까지다.

신청 자격은 신청일 기준 30일 이상 광주시에 주소를 둔 18세 이상 시민과 광주 지역 내 사업장을 둔 기업·단체 등이다.

구매 희망자는 자동차 제작·수입사와 구매 계약을 체결하면 된다. 이후 제작·수입사가 광주시에 보조금을 신청하고, 차량 출고·등록이 완료되면 광주시가 해당 업체에 보조금을 직접 지급하는 방식이다.

나병춘 시 기후대기정책과장은 “중동전쟁에 따른 고유가 여파, 친환경차 선호 확산 등으로 전기차에 대한 시민들의 관심이 매우 높다”며 “추가 보급을 통해 더 많은 시민이 친환경차 구매 혜택을 받을 수 있기를 바란다”고 밝혔다.