“박민식 죽어도 단일화 안하려 삭발까지 해” “하정우 당선되게 화이팅해주고 저만 공격”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 부산 북갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보가 27일 “현명하신 북구 시민 여러분께서 한동훈으로 ‘단일화’해주시라”며 지지를 호소했다.

한 후보는 이날 자신의 페이스북에 “민주당을 이길 수 있는 후보는 한동훈뿐”이라며 이같이 밝혔다.

한 후보는 “박민식 후보는 죽어도 단일화 안하겠다고 하며 단일화 안하려고 삭발까지 했다”면 “보수후보 한동훈보다 민주당 후보 하정우가 당선되게 하려고 하정우에게는 화이팅해주고 한동훈만 공격한다”고 지적했다.

이어 “박민식 후보 찍는 표는 단순한 사표(死票)가 아니라 민주당 하정우 후보 돕는 표이자 이재명 정권 폭주 돕는 표가 된다”며 자신의 지지를 강력히 호소했다.

부산 북갑은 한 후보가 최근 하 후보를 양자대결에서도 이기는 여론조사가 발표되는 등 혼전 양상을 보이고 있다. 박 후보 역시 추격 중이다. 박 후보는 한 후보와 “단일화는 없다”며 선을 긋고 있다.

다만 한 후보는 단일화 가능성에 대해 열려 있어 보수진영 단일화가 막판까지 변수가 될 전망이다.