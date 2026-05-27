[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 송은이가 회사를 운영하게 된 계기를 털어놨다.

25일 유튜브 채널 ‘이성미의 못간다’에는 ‘“하나님은 다 주셨는데… 나는 이거 하나 못할까” 송은이가 술을 끊은 이유’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 송은이는 방송 활동이 끊겼던 시절부터 현재 미디어랩시소와 콘텐츠랩비보를 운영하게 된 과정까지 진솔하게 이야기했다.

송은이는 과거 일을 쉬었던 시기를 떠올리며 “2013년에 하루 아침에 백수가 됐는데. 그때 고통과 고난이라고 생각 안했다”며 “일이 없어도 제 일상을 잘 살았다. 우리 일이라는 게 있다가도 없고 6개월씩 섭외가 없다가 또 생기기도 하니까 그냥 그런 줄 알았다. 돌아보니 1년 넘게 백수였더라”고 말했다.

그는 “서른 살부터 ‘40대 이후에도 평생 할 수 있는 일이 있었으면 좋겠다’는 기도를 했다”며 “백수가 된 뒤 감을 잃지 않으려고 시작했던 팟캐스트가 점점 커지게 됐다”고 설명했다. 이어 “돌아보니 경제적으로 어렵고 힘들었던 시기였는데, 고난일 때 고난인 걸 몰랐다. 그게 저의 좋은 점”이라고 말했다.

또 송은이는 “사람들이 너 어떻게 그렇게 잘되고 회사가 어떻고 사옥을 올렸다고 하지만, 사실 두려운 마음이 크다. 강연 와달라고 하지만, 해줄 이야기가 없다”고 답했다.

그는 CEO가 힘들지 않냐는 물음에 송은이는 “진짜 시간을 돌릴 수만 있다면 안 한다. 절대 안 한다”고 단호하게 말해 눈길을 끌었다.

그는 “백수를 탈출하려고 시작한 작은 방송에 사람들이 하나둘 모이기 시작하면서 회사 형태가 필요하겠다고 생각했다”며 “결국 ‘내 거네 네 거네’ 하게 될 텐데 회사는 사실 제 것이 아니지 않나. 그래서 회사 일을 해야겠다고 생각했다”고 밝혔다.

또 ‘100억 CEO’라는 수식어에 대해서도 선을 그었다. 송은이는 “사람들이 ‘100억 CEO’라고 하는데 그건 다 제 것이 아니다. 회사니까 주인이 바뀔 수도 있는 거고, 저 혼자 만드는 성과도 아니다”라며 “회사라는 건 조직원들이 다 같이 해서 결과를 만드는 구조라고 생각한다”고 말했다.

이어 “아무리 송은이라는 이름이 있어도 여기까지 올 수 있는 건 아니다”라며 “직원들이 각자 자리에서 열심히 해주고 있기 때문에 가능한 일이라는 생각은 한 번도 변한 적 없다”고 덧붙였다.